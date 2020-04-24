Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Установлен виновник пожара на склоне горы в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Им оказался гражданин В. 1977 года рождения, владелец частного дома по улице Бактыгереева в Бостандыкском районе. Свою вину он признал, пояснил, что днем 23 апреля у себя на приусадебном участке налаживал ограждение. Для обрезки металла применил электрический круглорез, искра от которого попав на сухостой стала причиной пожара, охватившего 0,8 гектара. Однако никаких мер не было предпринято. Пожарную охрану вызывали уже другие люди. Огонь быстро стал принимать большие размеры, раздуваемый ветром, пополз вверх по склону. Возникла угроза распространения пламени на дачные дома и яблоневые сады в 20 гектаров. Пожарным удалось их отстоять", - сообщили в департаменте по ЧС Алматы.

Сотрудники ДЧС привлекли виновного к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 410 Кодекса об административных правонарушениях РК.

В пожароопасный период, жителям частного сектора не следует пренебрегать требованиями пожарной безопасности на приусадебных участках. Виновные лица будут привлечены к административной, а в случае наступления серьезных последствий к уголовной ответственности", - отметили в ДЧС.

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