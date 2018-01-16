В Акмолинской области пропавшего в декабре сельчанина нашли в другом селе

Кокшетау. 16 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области найден без вести пропавший сельчанин, сейчас он уже воссоединился с родными, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в пресс-службе ДВД региона, 8 января текущего года в Зерендинский РОВД с заявлением о розыске пропавшего отца Юрия Вильгельма обратилась его дочь. По ее словам, 26 декабря 55-летний сельчанин ушел из дома в неизвестном направлении.

На поиск без вести пропавшего был незамедлительно ориентирован личный состав Зерендинского РОВД и приданные силы, полицейским помогали односельчане и родственники пропавшего. Ориентировки с приметами Вильгельма были направлены во все территориальные подразделения ДВД Акмолинской области. Полицейские опросили всех сельчан, которые могли видеть мужчину в день исчезновения.

В ходе поисков была прочесана огромная территория, опрошены таксисты, работники и водители автостанции. Отдельные группы занимались поиском на территории Кокшетау и области.

15 января местонахождение без вести пропавшего было установлено. Как оказалось, в течение месяца мужчина работал в селе Васильковское Зерендинского района и не знал о том, что его разыскивают родные и полиция.

Вильгельм рассказал, что 23 декабря неизвестный мужчина предложил ему работу по хозяйству в селе Васильковское, на что он согласился, так как не имел постоянного заработка. Свою дочь, проживающую в Балхаше Карагандинской области, о новом месте работы мужчина не предупредил.

В полиции уточнили, что в настоящее время сельчанин находится дома, в селе Алексеевка Зерендинского района.

Всего с начала года акмолинскими полицейскими установлено местонахождение 87 без вести пропавших лиц, в том числе четырех несовершеннолетних. Кроме того, установлено и задержано 122 уголовных преступника, находящихся в розыске, 6 из которых скрывались от органов преследования за пределами Республики Казахстан.

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