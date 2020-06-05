В Акмолинской области отчим избивал приемного сына

Кокшетау. 4 июня. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские оградили 9-летнего ребенка от систематических избиений приемного отца, передает Kazakhstan Today.

В апреле в управление полиции Кокшетау поступил сигнал о систематическом избиении отцом 9-летнего пасынка. Как выяснили стражи порядка, отчим наносил побои малышу за то, что ребенок, находясь на домашнем обучении, плохо понимал школьную программу. Как позже выяснилось, избиения происходили довольно часто, за невыполнение указаний отчима "в максимально быстрое время". Таким образом, страх и психологическое давление были неизбежными спутниками ребенка на протяжении длительного времени", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В настоящее время уголовное дело по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" находится в производстве отдела дознания.

Об избиениях полицейским сообщила бабушка ребенка. По ее словам, сотрудники ювенальной полиции, несмотря на давление со стороны родителей, сделали все возможное, чтобы оградить ребенка от жестокости отчима.

Благодаря вмешательству майора Айжан Кошкеновой, старшего лейтенанта Жолдаса Досмаилова, капитана Зарины Сулейменовой, прекратились избиения и истязания над мальчиком со стороны приемного отца", - написала в письме пожилая женщина.

В пресс-службе отметили, что для решения сложного дела, в котором решается судьба мальчика, была создана специальная комиссия, задействованы другие государственные органы, службы и общественные организации.

Психологи общественного фонда после анализа состояния малыша заключили, что несовершеннолетнему нанесены серьезные психологические травмы. В настоящее время, после решения областного специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних об ограничении законных представителей несовершеннолетнего в родительских правах сроком на 6 месяцев, о малыше временно заботится его бабушка", - отметили в полиции.





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