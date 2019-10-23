Кокшетау. 22 октября. Kazakhstan Today - В Кокшетау отчим оставил 12-летнего пасынка одного на улице ночью, передает Kazakhstan Today.

20 октября 2019 года в управление полиции Кокшетау поступила просьба от жительницы областного центра об оказании содействия в поиске ее 12-летнего сына, который в 11 часов вечера ушел из дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пешим маршрутом батальона патрульно-постовой службы ребенок был найден на пересечении улиц Полевого - Саина, сообщила пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Ювенальные инспекторы управления полиции Кокшетау выяснили, что в позднее время, после 11.00, ребенка на улице оставил отчим, вместе с которым все это время находился подросток. После распития спиртного со своими знакомыми отчим отправился вместе с ними в неизвестном направлении. Оставшись один, мальчик отправился пешком к месту жительства родного отца.

Как сообщили в отделе ювенальной полиции УП Кокшетау, теперь семья будет находиться под пристальным вниманием полицейских.

По данным ведомства, в целом в городе состоят на учете 92 неблагополучные семьи. В сфере семейно-бытовых отношений по областному центру с начала года вынесено 23 защитных предписания в отношении несовершеннолетних.

Напомним, в сентябре в Алматы мальчик 2017 года рождения был жестоко избит отчимом. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он находился в коме. Через несколько дней ребенок скончался

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