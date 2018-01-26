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В Актобе водворены в ИВС водители сгоревшего автобуса, в котором погибли 52 человека25.01.2018
Происшествия  19:24

Актобе. 25 января. Kazakhstan Today - В Актобе водворены в ИВС водители сгоревшего автобуса, в котором погибли 52 человека, передает Kazakhstan Today.

"В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех трех водителей автобуса", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Актюбинской области.

По информации ведомства, 24 января, в 22.40, все 3 водителя автобуса задержаны и водворены в ИВС УВД Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров 1-й службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей.

Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан, заключили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.
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