В Алматы горит пятиэтажный дом с мансардой, эвакуировано 300 человек

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В микрорайоне "Кокжиек" Алматы из-за пожара в пятиэтажном доме с мансардой эвакуировано 300 человек, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 16.03 на пульт дежурного ДЧС Алматы поступила информация о возгорании балконов на 1-2 этажах 5-этажного жилого дома с мансардой. Первые расчеты на место прибыли в 16.11.
"На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены фасад здания с 1 по 5 этаж, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Кровля полностью охвачена огнем. Силы и средства направлены по второму рангу вызова", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время на месте задействовано порядка 70 человек пожарных и более 20 единицатехники службы пожаротушения Алматы.
Из дома эвакуировано 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Вместе с тем в прес-службе ДЧС проинформировали, что пожар локализован в 17.44. Ликвидация продолжается.
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