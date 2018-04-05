Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
5 апреля 2018
  • 20
  • :
  • 19
Новости регионов
21º Переменная облачность
днем 25º    ночью 18º
17:00
.
Aнонс

В Алматы горит пятиэтажный дом с мансардой, эвакуировано 300 человек05.04.2018
Происшествия  17:49

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В микрорайоне "Кокжиек" Алматы из-за пожара в пятиэтажном доме с мансардой эвакуировано 300 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 16.03 на пульт дежурного ДЧС Алматы поступила информация о возгорании балконов на 1-2 этажах 5-этажного жилого дома с мансардой. Первые расчеты на место прибыли в 16.11.

"На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены фасад здания с 1 по 5 этаж, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Кровля полностью охвачена огнем. Силы и средства направлены по второму рангу вызова", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время на месте задействовано порядка 70 человек пожарных и более 20 единицатехники службы пожаротушения Алматы.

Из дома эвакуировано 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Вместе с тем в прес-службе ДЧС проинформировали, что пожар локализован в 17.44. Ликвидация продолжается.
Просмотров: 1474
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
05.04.2018   17:49
В Алматы горит пятиэтажный дом с мансардой, эвакуировано 300 человек
05.04.2018   17:00
В Актобе молодая женщина погибла в лифте на глазах своей дочери
05.04.2018   14:48
В пяти областях Казахстана сохраняется риск обострения паводковой обстановки
05.04.2018   09:06
Фото: Otyrar.kz
В Актау бродячие собаки напали на третьеклассницу
04.04.2018   16:49
Торговый центр "Персей для детей" горит в Москве
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today