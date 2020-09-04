В Алматинской области горели два магазина

Талдыкорган. 3 сентября. Kazakhstan Today - В селе Чапай Илийского района Алматинской области произошел пожар в двух крупных магазинах, передает Kazakhstan Today.

3 сентября 2020 года, в 07.43, в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о пожаре в селе Чапай Илийского района Алматинской области по улице Гагарина.

Незамедлительно в 07.44 на место происшествия по повышенному рангу вызова были направлены силы и средства трех ближайших пожарных подразделений ДЧС Алматинской области в количестве 15 человек личного состава и 5 единиц техники, а также ДЧС Алматы в количестве 4 человек и 1 единицы техники", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

По прибытии первых подразделений в 07.58 было установлено, что происходит открытое горение двух одноэтажных магазинов "Арман" и "Николь", расположенных рядом друг с другом.

Пожар был оперативно локализован в 08.26 и ликвидирован в 09.25. Площадь пожара составила 761 квадратный метр, из них магазин "Арман" - 610 квадратных метров, с разрушением кровли и магазин "Николь" - 151 квадратный метр, произошло загорание кровли. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.

Пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенные магазины и частные жилые дома.

Для выяснения причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

ДЧС Алматинской области убедительно просит граждан соблюдать основные правила пожарной безопасности на объектах торговли:

- не допускать перегрузки электросети, эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- не пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, электронагревательными приборами кустарного изготовления;

- не проявлять беспечности при обращении с огнём;

- содержать в исправном состоянии источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения.

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