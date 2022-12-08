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В Алматинской области в результате пожара погибли три человека, шестеро пострадали

07.12.2022, 15:44 25181
По факту пожара заведено уголовное дело
Конаев. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Космос Енбекшиказахского района в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека, шестеро пострадали, сообщает пресс-служба департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

По данным департамента, сообщение о пожаре поступило в 00.16 7 декабря.

По прибытии пожарных на место вызова выяснилось, что горит частный жилой дом на площади 90 квадратных метров.

В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами с 2021 года.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела без признаков жизни женщины 1960 года рождения (бабушка), мальчиков 2018 и 2019 года рождения (внуки). А также с места пожара в 01.30 доставлены в ЦРБ города Есик: женщина 1999 года рождения (мать погибших детей), мальчик 2022 года рождения (внук погибшей), мужчина 1991 года рождения (отец погибших детей), мужчина 1958 года рождения (дедушка), мужчины 2002 и 2004 года рождения (соседи). Предварительный диагноз - отравление продуктами горения", - проинформировали в ДЧС.


Пожар локализован в 01.03 и ликвидирован в 01.15.

По факту пожара заведено уголовное дело по часть 3 статьи 292 (Нарушение требований пожарной безопасности). Иная информация не разглашается", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что двое малолетних детей погибли при пожаре в Жамбылской области.
 

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На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник

08.12.2022, 11:20 1961
На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб работник 1982 года рождения, сообщает пресс-служба компании.

По сообщению пресс-службы, 8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай. Погиб газовщик 1982 года рождения.

Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются.

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Позже в департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.  

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, что авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%.

Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.
 

В Павлодаре произошел пожар в гостинице, эвакуировано более 200 человек

08.12.2022, 09:02 4966
В Павлодаре произошел пожар в гостинице, эвакуировано более 200 человек
Фото: ДЧС Алматы
Один человек пострадал
Павлодар. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в гостинице "Сары-Арка" в Павлодаре эвакуировано более 200 человек. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

8 декабря 2022 года в 03.18 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Павлодаре по адресу улица Торайгырова, 1, в гостинице "Сары-Арка" задымление на первом этаже", - сообщили в ДЧС региона.


На место выехали 5 единиц техники 25 сотрудников ДЧС Павлодарской области, дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, Центра медицины и катастроф.

Были эвакуированы 220 человек, из них 10 детей. Пожар был локализован в 03.59, ликвидирован в 04.06", - проинформировали в департаменте по ЧС.


Сообщается, что в результате пожара один человек пострадал, с отравлением продуктами горения доставлен в первую городскую больницу Павлодара мужчина 1969 года рождения.

 

В Костанайской области автомобиль провалился под лед

07.12.2022, 21:08 17126
В Костанайской области автомобиль провалился под лед
Фото: Наша газета
Инцидент произошел в Амангельдинском районе на реке Байбагул
Костанай. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 4 декабря утром в селе Байгабыл в Амангельдинском районе на реке Байбагул. Под лед провалился автомобиль марки Nexia Ravon.

К 17.20 при водолазно-спасательных работах был зацеплен трос на переднее колесо автомашины, сообщает "НГ".

С помощью техники, трактора "Беларус", автомобиль вытащили на берег. Хозяин машины успел выскочить из салона в момент происшествия и не пострадал.
 

В результате взрыва газа в Шымкенте пострадал мужчина

07.12.2022, 20:50 18301
В результате взрыва газа в Шымкенте пострадал мужчина
Фото: OTYRAR
В многоэтажном доме произошел пожар
Шымкент. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 6 декабря, в 16.27 на улице Желтоксан Аль-Фарабийского района произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Как выяснилось, на первом этаже строительного магазина произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает OTYRAR.

Произошло возгорание пластиковых труб. Мужчина 2002 года рождения ранен и госпитализирован.

Пожар потушили в 17.18. Причина пожара устанавливается.
 

ЧС в Экибастузе: в городе завершили аварийные работы

07.12.2022, 20:07 19751
ЧС в Экибастузе: в городе завершили аварийные работы
Фото: instagram/ete_ekb
Продолжается восстановление водоснабжения в пострадавших домах
Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.00 7 декабря в подъезды всех домов, пострадавших в результате аварии, подано теплоснабжение.

Аварийные работы по теплоснабжению завершены. В 11 домах на улицах Машхур Жусупа, 52, и Сатпаева, 8, в круглосуточном режиме идет восстановление систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Pavlodarnews.kz.

В call-центр акимата и абонентскую службу "Экибастузтеплоэнерго" поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и отрабатываются", - сообщил руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.


Он добавил, что полностью подключены к теплу все социальные объекты. Для запуска учебного процесса в штатном режиме в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, идет набор температуры в помещениях.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана

07.12.2022, 09:42 32301
Магнитуда землетрясения составила 5,1
Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 6 декабря 2022 года в 22.03 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 617 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения составил 11,2. Магнитуда MPV 5,1. Координаты эпицентра 39,12° с.ш. 71,92° в.д. Глубина 20 км.

Сведений об ощутимости нет.
 

В Экибастузе лжетеррорист сообщил о заложенной бомбе в здании акимата

07.12.2022, 08:34 34316
Подозреваемого задержали
Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 6 декабря в 20.30 в полицию Экибастуза поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании акимата, сообщается в паблике МВД РК в Telegram.

Незамедлительно на место происшествия направлены все службы. Прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы в здании акимата проведено обследование. На момент проверки в здании находилось 3 работника, произведена эвакуация. Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В результате расследования полицией задержан подозреваемый - житель города Экибастуза. Вину свою признал", - сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.


В полиции отметили, что подозреваемый в 2019 году уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

 

В ВКО автомобиль провалился под лед, погибла женщина

07.12.2022, 08:27 33946
В салоне автомашины находились пять человек
Усть-Каменогорск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Самарском районе Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище в районе "Кызыл ту" при переправе по льду провалился в воду легковой автомобиль.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, в салоне автомашины находились 5 человек, из них 4 человека выбрались. В результате утонула женщина 1950 года рождения.

На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО. По информации ответственных подразделений, на территории, где произошел данный факт, имеется указатель, сообщающий о запрете выезда на лед.

С каждым днем температура воздуха за окном понижается, но нужно помнить, что в данный период лед обманчив, в связи с чем МЧС напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии. Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасными являются места скопления снега, у береговой линии, у зарослей камыша, растительности.

Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля - от 70 см.

МЧС напоминает: до открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен.
 

 

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