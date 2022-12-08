В Алматинской области в результате пожара погибли три человека, шестеро пострадали

По факту пожара заведено уголовное дело

Конаев. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Космос Енбекшиказахского района в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли три человека, шестеро пострадали, сообщает пресс-служба департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.





По данным департамента, сообщение о пожаре поступило в 00.16 7 декабря.





По прибытии пожарных на место вызова выяснилось, что горит частный жилой дом на площади 90 квадратных метров.





В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами с 2021 года.





В ходе тушения пожара были обнаружены тела без признаков жизни женщины 1960 года рождения (бабушка), мальчиков 2018 и 2019 года рождения (внуки). А также с места пожара в 01.30 доставлены в ЦРБ города Есик: женщина 1999 года рождения (мать погибших детей), мальчик 2022 года рождения (внук погибшей), мужчина 1991 года рождения (отец погибших детей), мужчина 1958 года рождения (дедушка), мужчины 2002 и 2004 года рождения (соседи). Предварительный диагноз - отравление продуктами горения", - проинформировали в ДЧС.





Пожар локализован в 01.03 и ликвидирован в 01.15.





По факту пожара заведено уголовное дело по часть 3 статьи 292 (Нарушение требований пожарной безопасности). Иная информация не разглашается", - добавили в пресс-службе.



