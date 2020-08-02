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В Алматы горела донерная

01.08.2020, 19:19 9451
В Алматы горела донерная
Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - В Алматы в Турксибском районе произошел пожар в донерной, передает Kazakhstan Today.
 

1 августа, в 15.43, в Турксибском районе, по проспекту Сейфуллина 9 "А" произошло горение одноэтажной донерной на прилегающей территории торгового комплекса "Жибек Жолы", (стены - сэндвич-панель, кровля металлическая, профлист по металлической обрешетке, общая площадь 36 квадратных метров)", - сообщили в ДЧС Алматы.

 
В 16.06 пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара уточняется. 
 

Выезжали: ДЧС - 14 сотрудников и 5 единиц техники, управление полиции Турксибского района - 2 сотрудника, 1 единица техники", - уточнили в ДЧС.

 

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