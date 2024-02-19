В Алматы произошел пожар в караоке  

Фото: МЧС РК

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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля в 9.56 пожарные выехали на горение кровли двухэтажного здания караоке, где произошло обрушение конструкций мансарды, сообщает пресс-служба МЧС РК.





Людей не обнаружено. Не допущено распространение огня на первый и второй этаж развлекательного центра и соседние здания. До прибытия пожарных администрация объекта эвакуировала троих человек





Пожар локализован в 10.43, ликвидирован в 10.49 на площади 250 кв. м. Причина пожара устанавливается.



