Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы водитель автомобиля "Субару" насмерть сбил трехлетнего ребенка на самокате, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло сегодня, 28 апреля 2020 года, во второй половине дня во дворе одного из домов в микрорайоне "Орбита-3" в Бостандыкском районе Алматы. 23-летний водитель автомашины марки "Субару", следуя по подъездной дороге, при совершении левого поворота, допустил наезд на мальчика, 2017 года рождения, который катался на самокате. К большому сожалению, от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. Уголовное дело принято в производство Следственным управлением ДП города Алматы.

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