В Атырау мужчина совершил самоподжог из-за ссоры с отцом

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В Атырау мужчина совершил самоподжог из-за ссоры с отцом22.01.2018
Происшествия  09:25

Атырау. 22 января. Kazakhstan Today - Житель поселка Геолог в Атырау совершил самоподжог из-за ссоры с отцом, передает Kazakhstan Today.

Это произошло поздно вечером 20 января. Как сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области, самоподжог во дворе своего дома совершил местный житель 1985 года рождения.

По предварительным данным, причиной такого поступка молодого человека стала его ссора с отцом. Семейный конфликт случился после того, как пострадавший вернулся домой со свадебного вечера знакомых. Отец сказал ему, что если он не успокоится, то вынужден будет вызвать полицию. Сын ответил, что лучше сгореть заживо и облил себя бензином, пишет "Ак Жайык".

Пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении областной больницы, его тело обгорело на 60%, состояние оценивается как тяжелое.
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