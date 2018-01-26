Атырау. 26 января. Kazakhstan Today - 20 января в Атырау, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Нурсая", на тренировке в секции таеквондо стало плохо 12-летнему Исламу Базарову. Чуть позже мальчик скончался в реанимационном отделении областной детской больницы, передает Kazakhstan Today.

"Ислам пришел на тренировку утром в 9 часов. В начале тренировки мы обычно проводим беседу с детьми, спрашиваем об успеваемости в школе. В тот момент у ребенка признаков заболевания не было. В 9.07 дети начали разминаться, приступили к легкому бегу. Сделав несколько кругов, Ислам подустал и встал в углу спортзала. Я спросил, почему он остановился. Он ответил, что у него болит голова и тошнит. Я подал ему стул. Посидев несколько минут, он возобновил разминку. Я этого не заметил, потому что детей было много - 25-30 человек. Сделав 5-6 кругов, мальчик упал. Мы вызвали скорую помощь. Врачи приехали, сделали укол и забрали его с собой. Мы поехали в больницу и там нам объявили, что он скончался", - цитирует тренера Фархада Атырауова издание " Ак Жайык ".

По данным газеты, мальчик с 2014 года находился на учете в связи с заболеванием крови. Отца и матери у него не было, воспитывался у бабушки. Она в начале текущего месяца привела его в секцию таеквондо и попросила принять его. И тренер согласился, не зная, что мальчик болеет, так как он был очень подвижный, готовый к занятиям спортом.

Группа тренеров оказала помощь при организации похорон и поминок ребенка.

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