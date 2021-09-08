В Атырау близнецы выпали из окна третьего этажа, один ребенок погиб

АТЫРАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - Двое близнецов 2020 года рождения выпали из окна третьего этажа 5 сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Один из малышей погиб, второго госпитализировали. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии Детской областной больницы со множественными переломами. Наблюдается положительная динамика состояния.

3 сентября в Алматы двое малолетних детей погибли , выпав из окна многоэтажного дома.

19 августа в Уральске двое детей выпали из окна пятого этажа. Мальчики были госпитализированы.

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