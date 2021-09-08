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В Атырау близнецы выпали из окна третьего этажа, один ребенок погиб

07.09.2021, 19:47 6751
АТЫРАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - Двое близнецов 2020 года рождения выпали из окна третьего этажа 5 сентября в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Береке, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мама детей была на работе, а отец спал. К сожалению, решётки на окнах квартиры установлены не были, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Один из малышей погиб, второго госпитализировали. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести. Он находится в отделении травматологии Детской областной больницы со множественными переломами. Наблюдается положительная динамика состояния.
 
3 сентября в Алматы двое малолетних детей погибли, выпав из окна многоэтажного дома. 
 
19 августа в Уральске двое детей выпали из окна пятого этажа. Мальчики были госпитализированы.
 

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