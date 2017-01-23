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В Бишкеке скончался пострадавший при крушении "Боинга-747"23.01.2017
Происшествия  10:16

Бишкек. 23 января. Kazakhstan Today - В Бишкеке скончался пострадавший при крушении "Боинга-747", получивший 45% ожогов тела, сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

По данным медиков, 29-летний Сагынбек Рахманов поступил в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в крайне тяжелом состоянии, с ожогами туловища, обеих нижних конечностей, ягодиц. 40% ожогов были глубокими, передает Kazakhstan Today.

"Несмотря на интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию, состояние больного оставалось крайне тяжелым. 21 января на фоне аппаратного дыхания произошла остановка дыхания и сердечно-сосудистой системы. Реанимационные мероприятия эффекта не дали", - сообщили в Минздраве.


Как пишет портал 24.kg, в результате крушения самолета 23-летняя супруга Рахманова Венера Дуйшеева и их двое сыновей - Иса и Али Камиловы - тоже погибли. Венера находилась на 8-м месяце беременности.

16 января турецкий грузовой самолет "Боинг-747" при заходе на посадку упал на поселок Дачи СУ под Бишкеком. Погибли 39 человек.
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