08.06.2025, 20:38 14856
В Экибастузе хотят объявить режим ЧС техногенного характера из-за аварийного жилого дома
Фото: depositphotos.com
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Экибастуз. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аппарат акима города Экибастуза разработал проект решения "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", передает корреспондент агентства.
В связи с аварийным состоянием многоквартирного жилого дома № 3 по улице Желтоксан в городе Экибастузе, проектом НПА объявляется чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году режим чрезвычайной ситуации техногенного характера был объявлен в Экибастузе для проведения ремонта ТЭЦ.
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08.06.2025, 10:10 29191
Автобус выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом в Жамбылской области
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Тараз. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом на переезде перегона Корагатты - Татты в Жамбылской области, сообщает пресс-служба национальной компании "Қазақстан темір жолы".
На неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Корагатты - Татты машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, предотвратив столкновение с автобусом, который выехал на пути перед приближающимся составом. Водитель автобуса покинул место происшествия", - заявили в компании.
Подчеркивается, что информация о случившемся передана в правоохранительные органы.
Благодаря бдительности и профессионализму локомотивной бригады удалось избежать возможных последствий для пассажиров и состава", - добавили в пресс-службе.
Ранее водитель джипа спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии.
07.06.2025, 17:47 50416
Спустя четыре дня после ДТП: движение на трассе Тараз - Шымкент восстановлено
Фото: КазАвтоЖол
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Шымкент. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 16.00 7 июня последствия ДТП с участием крупногабаритного грузовика на трассе Тараз - Шымкент полностью ликвидированы, сообщает "КазАвтоЖол".
За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап - от расчистки до финального контроля состояния покрытия - потребовал слаженности, техники и высокой ответственности.
Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта.
Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги Тараз - Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.
07.06.2025, 16:03 52786
Устранена авария на газовой скважине в Мангистауской области
Причина аварии устанавливается
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Актау. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний "Ақберен", "Оңтүстік мұнай сервис", Nobilis Corp и Varro Operating Group, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен.
Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность.
Также на расстоянии 60 метров от скважины были выкопаны траншеи для сбора воды в случае возникновения пожара.
Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.
Напомним, 6 июня произошел аварийный выброс газоводяной смеси на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, сообщает. Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group". Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.
07.06.2025, 09:13 61821
Подземные толчки ощутили жители Алматы
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 7 июня в 08.33 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.
Жители Алматы ощутили толчки в два балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Напомним, 27 мая жители Жетысуской области ощутили подземные толчки. 25 мая землетрясение ощутили в Жамбылской области.
06.06.2025, 19:53 79586
Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении в Мангистауской области
К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат
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Актау. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group".
Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.
К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат. На месте продолжаются работы по локализации инцидента", - уведомили в ДЧС.
Напомним, в марте выброс газа с последующим возгоранием произошел на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области. При ликвидации аварии пострадали два работника.
06.06.2025, 16:53 85181
ДТП с автобусом в Астане: какую помощь окажут пострадавшим
Фото: скрин из видео
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Астаны рассказали, какая помощь будет оказана семье пострадавшей в ДТП с автобусом девочки, которой ампутировали обе ноги.
Представители акимата и автобусного парка встретились с родственниками пострадавшей.
Были определены следующие меры поддержки:
- страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 млн тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры);
- дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 млн тенге;
- в связи с тем что семья из Акмолинской области, им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации;
- обеспечивается медицинская и психологическая помощь;
- оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки.
Состояние ребенка остается стабильным, она переведена в профильное отделение", - сообщили в акимате.
Обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей девочки были проинформированы.
Еще двум пациентам, которые находятся в больницах, оказывается всесторонняя помощь. Они также получат страховые выплаты.
Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
06.06.2025, 12:35 90876
Трое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии близ Петропавловска
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В страшной аварии вблизи Петропавловска погибли 4 человека, в том числе 7-летняя девочка, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на департамент полиции СКО.
ДТП произошло 5 июня около 18.30. На трассе Петропавловск - Мамлютка столкнулись автомобили "Газель" и "Мерседес".
Сразу после столкновения оба автомобиля загорелись. Из сообщения пресс-службы департамента полиции известно, что всего в аварии погибли 4 человека, в том числе 7-летняя девочка. Еще два человека пострадали и были доставлены в медучреждения", - сообщает источник.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Стоит отметить, что за последнее время в Казахстане участились случаи смертельных аварий на дорогах.
В конце мая три человека погибли в результате лобового столкновения в ЗКО.
20 мая шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области.
28 мая участники кортежа с похищенной невестой спровоцировали аварию в Алматинской области. Девушка погибла на месте ДТП.
05.06.2025, 12:26 109406
Очередной пожар в ЖК тушат огнеборцы в Астане
Фото: ДЧС Алматы
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вновь произошел пожар в жилом комплексе. На этот раз пожарные тушат возгорание в ЖК на улице Тәуелсиздик в районе Сарайшык.
По предварительной версии, возгорание произошло в кабельной шахте с 5-го по 12-й этаж.
Жильцы самостоятельно эвакуировались. Информация по пострадавшим не поступала. На месте силы и средства работают по повышенному рангу", - сообщили в МЧС.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее в столичном микрорайоне Нура произошел крупный пожар в ЖК "Семь бочек". Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно.
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