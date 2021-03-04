Экибастуз. 3 марта. Kazakhstan Today - В Экибастузе сгорел пассажирский вагон, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, ЧП произошло 2 марта, в 13.04. Жертв и пострадавших нет, сообщает Pavlodarnews.kz

На пульт пункта связи специализированной пожарной части №2 поступило сообщение о загорании вагончика в Экибастузе по улице Астана, 23Б. К месту вызова были направлены силы и средства двух пожарных частей. Было установлено, что на открытой территории ТОО "Экибастузское моторно-вагонное депо" на железнодорожных путях полностью выгорели конструкции металлического пассажирского вагона на общей площади 73 квадратных метра", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы десять человек личного состава СПЧ-2 и ПЧ-6 и три единицы техники.

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