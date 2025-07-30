29.07.2025, 17:00 26571
В горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы на пике Молодежный нашли тело пропавшего 20-летнего парня, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
Маршрут категорированный с наличием ледников: подъем спасателей и спуск занял около 5 часов. Пик Молодежный находится в Заилийском Алатау, в предгорьях Алматы, его высота составляет более 4 тысяч метров над уровнем моря. На месте работают сотрудники ДП города Алматы и психолог ДЧС", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в течение почти двух суток специалисты вели интенсивные поиски пропавшего 20-летнего молодого человека.
Ранее информация о пропаже парня появилась в Сети.
Напомним, в прошлом году в горах Алматинской области спасли молодых туристов.
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30.07.2025, 14:20 6281
В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей и выпрыгнула сама
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Павлодар. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре женщина выбросила из окна пятого этажа одного из домов на улице Нурмагамбетова двоих детей и выпрыгнула сама, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
По первой категории срочности направлены три бригады скорой помощи (...) Двое детей в тяжелом состоянии доставляются в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии доставляется в павлодарскую городскую больницу № 1", - заявили в пресс-службе.
Позже в управлении рассказали, какие травмы получили пострадавшие.
Ребенок 2024 года рождения доставлен в состоянии клинической смерти, в приемном покое проведены реанимационные мероприятия, госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние крайне тяжелое за счет травматического шока 3-й степени, по уровню сознания кома 3, обширная черепно-мозговая травма, множественное повреждение костей свода черепа, ушиб головного мозга, контузии внутренних органов. Ребенок 2017 года рождения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, повреждение внутренних органов. Состояние тяжелое. Госпитализирован в реанимационное отделение ПОДБ", - уточнили в управлении.
Подчеркивается, что проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.
Женщина 1991 года рождения. Состояние тяжелое, в сознании. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы верхних и нижних конечностей. В отделении реанимации, проводится интенсивная терапия", - добавили в пресс-службе.
Между тем в областном департаменте полиции сообщили что, по данному факту проводится расследование.
Установлено, что 30 июля из окна подъезда, расположенной между 4 и 5 этажами дома по улице Нурмагамбетова в Павлодаре, выпали двое малолетних детей и женщина. Пострадавшие упали на козырек подъезда, все доставлены в больницу. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По предварительным данным, женщина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в ДП.
Ранее в Казахстане младенца выбросили из поезда.
30.07.2025, 10:49 10401
Стрельба в Жамбылской области: четверо мужчин попали в больницу с ранениями
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области разыскивает подозреваемых в стрельбе в селе Мойынкум, сообщили в департаменте полиции региона.
29 июля около 21.30 в селе Мойынкум Жамбылской области в районную больницу были доставлены четверо мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия", - рассказали в полиции.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 99 УК РК "Убийство".
Подозреваемых разыскивают.
Ранее в Шымкенте сотрудника акимата ранили из огнестрельного оружия.
29.07.2025, 19:09 23846
В Актау скончался один из пострадавших в ЧП на "КазАзот"
По факту происшествия создана комиссия
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Актау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Работник АО "КазАзот", получивший травмы в результате несчастного случая, умер в больнице, сообщает Lada.kz.
Мужчина скончался 28 июля. В инспекции труда подтвердили информацию.
Мужчина 1968 года рождения, проживавший в Мунайлинском районе и работавший машинистом крана, скончался. По факту происшествия создана комиссия, которая проведет расследование произошедшего", - сообщили в департаменте государственной инспекции труда Мангистауской области.
Напомним, на производственном объекте АО "КазАзот" произошла техническая авария. На месте происшествия пострадали четыре человека, у всех диагностированы термические ожоги. Двое из них были помещены в реанимационное отделение, а остальные - в травматологическое отделение.
29.07.2025, 18:13 25211
Группа людей отравилась на торжественном мероприятии в Усть-Каменогорске
Несколько человек попали в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести
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Усть-Каменогорск. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовое отравление после торжества в кафе зафиксировали в Усть-Каменогорске, сообщает издание "Устинка LIVE".
У пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для острого гастроэнтерита: тошнота, рвота, повышение температуры, боли в животе и жидкий стул", - пишет издание.
Несколько человек попали в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести, без угрозы жизни, остальные находятся на амбулаторном лечении.
Специалисты начали эпидемиологическое расследование.
Ранее в Павлодаре произошло массовое отравление после кыз узату.
29.07.2025, 16:50 27511
В центре Караганды частично рухнуло четырехэтажное здание
Фото: кадр из видео
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Караганда. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Казыбек би города Караганды частично рухнуло четырехэтажное здание, расположенное на улице Ерубаева, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Произошло частичное обрушение конструкций неэксплуатируемого четырехэтажного здания. Предварительная площадь обрушения составила около 150 кв. м. Силами ДЧС Карагандинской области были эвакуированы 15 человек - члены ремонтной бригады, находившейся в здании на момент происшествия. Жертв и пострадавших нет", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что зона происшествия оцеплена, проводится дополнительное обследование конструкций и установление причин обрушения.
Ранее в Мангистау в актовом зале сельской гимназии рухнула крыша.
29.07.2025, 13:08 30511
Девочка получила тяжелые травмы на аттракционе в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Девочка получила тяжелые травмы на неисправном аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы.
Она ударилась головой о металлическую конструкцию и упала, когда кабинка неожиданно начала вращаться еще до того, как ребенок успел сесть.
О происшествии в Facebook написала мама ребенка. Она обратилась к министру МВД Ержану Саденову с просьбой "обратить внимание на вопиющий случай халатности и бездействия".
5 июля 2025 года на аттракционе "Вальс" в одном из парков г. Алматы моя несовершеннолетняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ). В результате она дважды перенесла операцию, продолжает длительную реабилитацию, страдает от сильных болей, шрамов и психологической травмы. Это произошло по вине администрации парка, которая допустила эксплуатацию неисправного аттракциона. У меня имеются видеодоказательства, подтверждающие отсутствие соблюдения техники безопасности и халатность со стороны сотрудников", - написала женщина.
По ее словам, несмотря на всю серьезность ситуации, управление полиции Ауэзовского района с 5 июля 2025 года не предпринимает никаких активных следственных действий. Парк продолжает работу, аттракцион не был остановлен и проверен.
Ответственные лица не понесли наказания, безопасность других детей под угрозой. Создается впечатление, что бизнес-интересы предпринимателей оказались выше, чем жизнь и здоровье детей. Власти демонстрируют бездействие и покрывают виновных", - написала мама пострадавшей девочки.
Она требует немедленно приостановить работу аттракциона до завершения технической экспертизы, а также провести всестороннее и объективное расследование с участием прокуратуры, общественности и независимых экспертов и привлечь к ответственности всех лиц, допустивших халатность и покрывающих преступную бездеятельность.
ЧП прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По данному факту управлением полиции Ауэзовского района расследуется уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Назначены соответствующие экспертизы. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте.
Происшествие также прокомментировала сенатор Жанна Асанова.
По ее словам, "значительная часть действующих в стране аттракционов либо полностью выпадает из поля зрения уполномоченных органов, либо представляет собой технические конструкции неизвестного происхождения, чье физическое состояние вызывает серьезные сомнения, даже несмотря на формальное наличие сертификатов и разрешений".
Подтверждением реальной угрозы для жизни и здоровья детей служит статистика травм, нередко с тяжелыми последствиями. Однако наиболее тревожным остается другое: когда происходят несчастные случаи, пострадавшие семьи практически лишены инструментов для защиты своих прав", - написала Асанова.
По ее словам, в стране отсутствует четкий правовой механизм, позволяющий установить, на чьей стороне ответственность: у посетителя или у владельца объекта.
Необходим единый алгоритм выяснения обстоятельств происшествий, с четко определенными процедурами, полномочиями и зонами ответственности всех сторон. Итоги работы нашей группы, включая представителей регионов, подтвердили: в реальной практике добиться объективного разбирательства почти невозможно. Причина - не только в нехватке инструментов, но и в фрагментарности подхода со стороны ведомств. Каждый отвечает лишь за свой участок, зачастую отказываясь признавать наличие проблемы в целом. В результате мы не смогли завершить работу в рамках одной сессии, вопрос оказался куда глубже и многослойнее, чем предполагалось изначально. Но прекращать ее никто не собирается: отсутствие системной регуляции в этой сфере очевидно, и работа будет продолжена", - заявила сенатор.
Она отметила, что соответствующий законопроект осенью зайдет в мажилис.
Напомним, в апреле люди застряли на высоте из-за остановки аттракциона в одном из парков Алматы.
29.07.2025, 12:18 32616
Мужчина погиб в результате пожара на птицефабрике в Алматинской области
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара на птицефабрике в Алматинской области погиб мужчина. Возбуждено уголовное дело.
28 июля в селе Туймебай, расположенном в Ащыбулакском сельском округе Илийского района Алматинской области, на территории по производству продуктов питания из птицы произошло загорание столовой. На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели ДЧС Алматинской области и Алматы. На момент прибытия первых подразделений выяснилось, что огонь распространился на значительную площадь. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мужчины", - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
Пожар на площади порядка 450 квадратных метров полностью ликвидирован. Проводится расследование причин возгорания.
29.07.2025, 11:15 30581
Военные идентифицируют найденные в водоеме фрагменты пропавшего вертолета
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Сорбулакского водохранилища продолжается поисково-спасательная операция. Военные, спасатели, полицейские и водолазы разыскивают обломки упавшего вертолета, сообщает Министерство обороны РК.
С 04.30 осуществлялся визуальный осмотр водной поверхности и береговой полосы, выполнены облеты района с применением беспилотных летательных аппаратов. В целях повышения эффективности поиска южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочесывания акватория условно разделена на секторы. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна", - рассказали в Минобороны.
В район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из Конаева и Актау. Они привезли с собой водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодку, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоема.
Также к операции привлечены силы и средства пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.
В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация", - проинформировали в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что ведомство совместно с другими государственными органами предпринимает все возможные меры для завершения поисков. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных.
Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.
Поисково-спасательные мероприятия ведутся круглосуточно и будут продолжаться до получения окончательных результатов.
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