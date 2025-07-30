В горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня

Парк продолжает работу, аттракцион не был остановлен и проверен

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Девочка получила тяжелые травмы на неисправном аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы.





Она ударилась головой о металлическую конструкцию и упала, когда кабинка неожиданно начала вращаться еще до того, как ребенок успел сесть.





О происшествии в Facebook написала мама ребенка. Она обратилась к министру МВД Ержану Саденову с просьбой "обратить внимание на вопиющий случай халатности и бездействия".





5 июля 2025 года на аттракционе "Вальс" в одном из парков г. Алматы моя несовершеннолетняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ). В результате она дважды перенесла операцию, продолжает длительную реабилитацию, страдает от сильных болей, шрамов и психологической травмы. Это произошло по вине администрации парка, которая допустила эксплуатацию неисправного аттракциона. У меня имеются видеодоказательства, подтверждающие отсутствие соблюдения техники безопасности и халатность со стороны сотрудников", - написала женщина.





По ее словам, несмотря на всю серьезность ситуации, управление полиции Ауэзовского района с 5 июля 2025 года не предпринимает никаких активных следственных действий. Парк продолжает работу, аттракцион не был остановлен и проверен.





Ответственные лица не понесли наказания, безопасность других детей под угрозой. Создается впечатление, что бизнес-интересы предпринимателей оказались выше, чем жизнь и здоровье детей. Власти демонстрируют бездействие и покрывают виновных", - написала мама пострадавшей девочки.





Она требует немедленно приостановить работу аттракциона до завершения технической экспертизы, а также провести всестороннее и объективное расследование с участием прокуратуры, общественности и независимых экспертов и привлечь к ответственности всех лиц, допустивших халатность и покрывающих преступную бездеятельность.





ЧП прокомментировали в департаменте полиции Алматы.





По данному факту управлением полиции Ауэзовского района расследуется уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Назначены соответствующие экспертизы. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте.





Происшествие также прокомментировала сенатор Жанна Асанова.





По ее словам, "значительная часть действующих в стране аттракционов либо полностью выпадает из поля зрения уполномоченных органов, либо представляет собой технические конструкции неизвестного происхождения, чье физическое состояние вызывает серьезные сомнения, даже несмотря на формальное наличие сертификатов и разрешений".





Подтверждением реальной угрозы для жизни и здоровья детей служит статистика травм, нередко с тяжелыми последствиями. Однако наиболее тревожным остается другое: когда происходят несчастные случаи, пострадавшие семьи практически лишены инструментов для защиты своих прав", - написала Асанова.





По ее словам, в стране отсутствует четкий правовой механизм, позволяющий установить, на чьей стороне ответственность: у посетителя или у владельца объекта.





Необходим единый алгоритм выяснения обстоятельств происшествий, с четко определенными процедурами, полномочиями и зонами ответственности всех сторон. Итоги работы нашей группы, включая представителей регионов, подтвердили: в реальной практике добиться объективного разбирательства почти невозможно. Причина - не только в нехватке инструментов, но и в фрагментарности подхода со стороны ведомств. Каждый отвечает лишь за свой участок, зачастую отказываясь признавать наличие проблемы в целом. В результате мы не смогли завершить работу в рамках одной сессии, вопрос оказался куда глубже и многослойнее, чем предполагалось изначально. Но прекращать ее никто не собирается: отсутствие системной регуляции в этой сфере очевидно, и работа будет продолжена", - заявила сенатор.





Она отметила, что соответствующий законопроект осенью зайдет в мажилис.



