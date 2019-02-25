В Караганде автобус наехал на дорожный знак и угодил в кювет

Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today - Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Караганде, передает Kazakhstan Today.





9 ноября текущего года в районе имени Казыбека би Караганды 23-летний водитель маршрутного автобуса, следуя в направлении улицы Карла Маркса, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дорожный знак "Пешеход" и съехал в кювет", - сообщила пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.





В результате аварии с различными травмами в медучреждение доставлены шесть человек. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 40 пассажиров.





В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 610 КоАП РК. Проводится расследование.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства