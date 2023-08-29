27.08.2023, 18:59 44271
В Карагандинской области из-за пожара на подстанции жители ряда сел остались без электричества
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Караганда. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 00.23 27 августа произошел пожар на подстанции в селе Нураталды Шетского района, сообщает ekaraganda.kz.
На открытой территории произошло горение трансформаторного масла и сгораемых частей трансформатора на площади 25 кв. м. Пожар ликвидирован в 02.48. В результате произошло отключение электричества в девяти селах - Кошкарбай, Аксу, Шопа, Кызылкой, Аккияк, Талды, Берекетти, Жанажурт и Дерипсал. Жертв и пострадавших нет. Ремонтно-восстановительные работы по подключению электричества проводятся в селах с утра.
6 августа в центральном парке Караганды из-за аварии на линиях электропередачи остановилось колесо обозрения с людьми.
В конце июля в Караганде произошел пожар на подстанции "Караганды жарык".
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29.08.2023, 08:51 881
В Кокшетау 44 срочника госпитализированы, у пяти выявили менингококк
Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактных
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Кокшетау. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау за неделю на больничных койках оказалось больше 40 срочников. Их госпитализировали с признаками ОРВИ: головная боль, слабость, высокая температура. У пятерых уже выявили менингококк.
Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактных и не исключают, что количество больных увеличится, сообщает телеканал КТК.
Сначала солдат пытались вылечить в медпункте, но заболевание обострилось. Пациентов госпитализировали в городскую больницу. Сейчас там получают лечение 44 срочника. Симптомы практически у всех одинаковые: озноб, слабость, лихорадка.
Один из больных был при смерти, рассказали медики.
Один больной в крайне таком тяжелом состоянии был. В момент обследования на КТ у него произошли судороги вплоть до остановки сердца. То есть реанимационные мероприятия были успешны. В настоящее время больной также находится в палате интенсивной терапии. Проводится антибактериальная терапия, дезинфекционная терапия. В общем, все больные сейчас стабильны. У всех выставляемый диагноз - острая респираторная вирусная инфекция", - сказал директор Кокшетауской городской многопрофильной больницы Сакен Калымжанов.
В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что у пятерых срочников выявили менингококк. Его носитель менингитом не болеет, но вполне может спровоцировать вспышку заболевания. Эксперты незамедлительно взяли анализы у служащих в части.
У четверых энтеровирусная инфекция. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определен круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы которых на сегодня в работе", - сообщил замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.
По словам командования, из-за массового распространения инфекции в части ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц. Запрещено даже выстраиваться в шеренгу. Чтобы установить причину возникновения вируса, проведут служебное расследование.
Все военнослужащие на данный момент с признаками простудного заболевания сразу вывозятся в центр инфекционных заболеваний для проведения консультаций, соответственно, и госпитализаций их для дальнейшего лечения", - сказал начальник медицинского управления регионального командования "Орталық" Рашид Абильмажинов.
Врачи заявляют: вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому число больных может вырасти.
28.08.2023, 21:21 13011
Вагоны с песком и серной кислотой сошли с рельсов на станции Екибастуз-1
Сход не повлиял на движение других поездов
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Павлодар. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 26 августа в 13.40 в техническом парке станции Екибастуз-1 при производстве маневровых работ произошел сход с рельсов трех вагонов. Из них два - с песком, один вагон - с серной кислотой. Разлива не произошло, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Для поднятия вагонов направлен восстановительный поезд со станции Павлодар.
Жертв и пострадавших нет. Сход не повлиял на движение других поездов.
Причины схода выясняются.
Напомним, Западно-Казахстанской транспортной прокуратурой выявлены факты укрытия от учета четырех случаев нарушения безопасности движения, произошедших в период с 2020 по 2023 годы на магистральной железнодорожной сети, которые надлежащим образом не расследовались.
В июле на станции Аспара в Жамбылской области произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда.
28.08.2023, 21:15 13846
Три человека погибли в ДТП на трассе Кызылординской области
Фото: пресс-служба МВД РК
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Кызылорда. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 28 июня около 12.15 на 120-м км трассы Кызылорда - Павлодар произошло столкновение грузовика КамАЗ с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате ДТП погибли три человека.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия.
В последнее время в Казахстане участились страшные аварии с большим количеством жертв. Как правило, причиной таких ДТП становится выезд на встречную полосу движения.
27 августа три человека погибли в страшном ДТП на автодороге Караганда - Аягуз - Бугаз в Карагандинской области.
18 августа в Туркестанской области в ДТП погибли четыре человека.
28.08.2023, 18:06 17876
Людей эвакуируют из ТРЦ "Forum" в Алматы Дополнено
Проводится комиссионный осмотр строения
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за анонимного сообщения о заложенных взрывных устройствах людей эвакуируют из торгово-развлекательного центра Forum в Алматы, сообщает пресс-служба города.
В настоящее время оперативная экстренная служба города Алматы осуществляет проверку ТРЦ "Forum", расположенного в Бостандыкском районе города Алматы. Проводится эвакуация посетителей и работников центра. Вместе с тем подключены саперные подразделения, проводится комиссионный осмотр строения", - проинформировали в пресс-службе.
Дополнено 28.08.2023, 18.21
Позже в полиции Алматы сообщили, что "по ТРЦ "Forum" в 18.10 дан отбой. Информация ложная. Аноним устанавливается и будет привлечен к ответственности".
Напомним, 18 июля в Алматы из торгово-развлекательного центра эвакуировали посетителей.
28.08.2023, 14:13 23841
Мерседес въехал в остановку с людьми в Алматы Дополнено
Пострадали 7 человек, все они госпитализированы
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель легкового автомобиля врезался в остановку, на которой стояли люди. Семь человек госпитализированы.
Видео происшествия опубликовал Telegram-паблик Kris_p_almaty. На нем видно, что автомобиль снес стеклянную перегородку остановки. В основном люди поранились осколками разбитого стекла.
Сегодня, 28.08.2023 года, в 12 часов 20 минут водитель гр. А., 1987 года рождения, управляя автомашиной марки "Мерседес" и следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, совершая левый поворот на проспект Райымбека, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на остановочный комплекс", - рассказали в полиции.
По данным департамента, в ДТП пострадали 7 человек, которые находились в это время на остановке. Их доставили в медицинские учреждения города.
Дополнено 28.08.2023, 16.40
В управлении общественного здравоохранения города Алматы рассказали о состоянии пострадавших.
Пятеро пострадавших доставлены с различными травмами в городскую больницу скорой неотложной помощи Алматы. После осмотра трое были направлены на амбулаторное лечение. У одного пациента закрытый перелом шейки левой бедренной кости без смещения. Закрытый перелом левой лодыжки без смещения. У второго пациента - сотрясение головного мозга. Закрытый оскольчатый импрессионный перелом мыщелка большеберцовой кости левой голени со смещением. Госпитализированы в отделение травматологии", - проинформировали в пресс-службе.
Также двое подростков доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.
По результатам всех проведенных обследований обоих детей госпитализировали в нейрохирургическое отделение. У 15-летнего ребенка диагностированы ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. У второго ребенка 16 лет выявлены: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правой большеберцовой кости без смещения", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 28.08.2023, 18.30
Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек уточнила журналисту информационного агентства Kazakhstan Today, что водитель автомобиля в полиции дает показания.
Сам мужчина говорит, что якобы было скользко. Дождь сегодня. Не справился с управлением. Мы назначили автотехническую экспертизу. Будем устанавливать. Он не пьян", - сообщила Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, вчера три человека погибли в страшном ДТП в Карагандинской области, еще трое госпитализированы. В полиции отметили, что основной причиной ДТП является превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.
Ранее в июле сразу девять человек погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области.
28.08.2023, 13:12 24986
Гибель и травматизм на производстве: Казахстан далек от стран - лидеров в рейтинге промбезопасности
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге промбезопасности Казахстан далек от стран, где люди практически не гибнут на производстве.
В прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - уже 74, сообщает в исследовании Energyprom.
Очередная трагедия на одной из шахт в Карагандинской области вновь обратила внимание общественности на уровень промышленной безопасности в Казахстане в целом и на опасные условия труда горняков именно на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в частности. В результате возгорания конвейерной ленты в шахте "Казахстанская" 227 горняков оказались в опасной ситуации, пятеро погибли, 11 пострадали. Новости о смертях рабочих "АрселорМиттал Темиртау" появляются в СМИ с печальной регулярностью. По озвученной правительством РК информации, за последние 15 лет в шахтах и цехах АМТ погибли более 100 казахстанцев.
В день ЧП 17 августа в Telegram-канале пресс-службы президента страны Касым-Жомарта Токаева появилось сообщение, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьёзном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке". Этот пост породил в СМИ череду предположений на тему ухода известного индийского магната Лакшми Миттала (владельца АМТ) из Казахстана и продаже активов российской компании "Северсталь". Однако заявлений правительства на этот счет пока не было, прогнозы и оценки не получили официального подтверждения.
Если рассматривать общую статистику производственного травматизма в Казахстане, то, судя по цифрам за период с 2018 года, численность пострадавших в РК уменьшилась, хотя и незначительно: с 1,57 тысячи до 1,46 тысячи человек. Последние несколько лет средняя численность казахстанцев, получивших травму на работе, держалась в пределах 1,5 тысячи человек в год. За первое полугодие 2023-го были травмированы уже более 640 человек", - пишет сайт.
Что касается статистики погибших, то за эти годы ситуация в лучшую сторону не менялась. Ежегодно численность умерших из-за производственных травм фиксируется в пределах 200 человек. Если в 2018 году, по данным Министерства труда и соцзащиты населения РК (МТСЗН), в стране на рабочем месте погибли 220 человек, то в 2022-м - 203 человека. За январь-июнь текущего года есть данные о гибели 69 работников. С учетом погибших 17 августа в Шахтинске общая численность лишившихся жизни на работе уже составляет минимум 74 человека.
Среди регионов печальное первенство по численности как пострадавших, так и по погибших удерживает Карагандинская область. За прошлый год из-за несчастных случаев и аварий в регионе были травмированы 180 человек и погибли 28 человек. В пятерку самых промышленно небезопасных зон попали Восточно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области, а также Алматы", - сообщается в информации.
Пожар и гибель горняков в шахте "Казахстанская" напрямую связаны с нарушением промышленной безопасности. Такие предварительные выводы озвучил премьер-министр страны. К слову, почти каждый третий несчастный случай (27,1%) на предприятиях в первом полугодии текущего года произошел как раз по причине неудовлетворительной организации производства работ. Такую статистику приводит Комитет труда и социальной защиты МТСЗН. На первом же месте среди причин указывается грубая неосторожность самих работников (33,3%). Нарушение правил безопасности и охраны труда происходило в 9,3% случаев.
Каждый год крупные казахстанские предприятия проверяют специалисты Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. К примеру, в прошлом году было проверено 38,6 тысячи объектов. Нарушения исчисляются десятками тысяч: 34,6 тысячи в 2022 году против 39,1 тысячи четырьмя годами ранее, в 2018-м (минус 11,4%).
В случае когда дело о нарушении рассматривается в административном порядке, на компанию накладывается штраф и предписание об устранении нарушения. Судя по отчетам комитета, общая сумма по 1,7 тысячи штрафов за прошлый год составила 254,6 млн тенге. Если же производственный инцидент приводит к трагическим последствиям, начинается уголовное производство. Наказание в таких случаях может быть связано с ограничением или лишением свободы ответственных лиц. Известно, что по делу о пожаре на шахте "Казахстанская" возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Ответственность по этой статье предполагает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
В мировом рейтинге по производственному травматизму, который ведут аналитики Международной организации труда (МОТ), Казахстан занимает далеко не лучшие позиции. Например, по количеству случаев травматизма на рабочем месте на 100 тыс. занятых наша страна находится на 14-й строчке из 83. Недалеко ушли от РК по коэффициенту производственных травм и соседние страны - Кыргызстан (9-е место), Узбекистан (11-е место), Россия (21-е место). По коэффициенту же производственных травм со смертельным исходом Казахстан занимает 57-ю строчку. Для сравнения: у РК показатель 4,3, а у лидеров рейтинга - Бельгии, Колумбии и Гвианы - 0. В таких развитых странах, как Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия, Дания, где действуют строгие стандарты промышленной безопасности, случаи гибели людей на рабочем месте крайне редки: 1 на 100 тысяч занятых. В Нидерландах такие ситуации исключительно редки: коэффициент составляет 0,3 на 100 тысяч работников", - приводит цифры агентство.
28.08.2023, 08:33 30021
Три человека погибли в страшном ДТП в Карагандинской области
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Караганда. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека погибли в страшном ДТП на автодороге Караганда - Аягуз - Бугаз в Карагандинской области.
27 августа около 18.30 на автодороге Караганда - Аягуз - Бугаз в 20 км от города Каркаралинск 35-летний водитель автомашины Mercedes Benz, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser 100 под управлением 45-летнего водителя", - сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП водитель и два пассажира машины Mercedes Benz скончались на месте происшествия. А водитель и два пассажира Toyota Land Cruiser 100 госпитализированы.
Назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование.
Основной причиной ДТП является превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. Именно от личной дисциплинированности каждого участника дорожного движения зависит дорожная безопасность. Полиция призывает всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными за рулем", - отметили в полиции.
Как сообщалось ранее, в июле сразу девять человек погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области.
27.08.2023, 13:46 50856
Мужчина повредил ногу в горах Алматы
Турист получил травму при спуске с пика Советов
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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 26 августа поступило сообщение от мужчины, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги, сообщает пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.
Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17.25 выехала на помощь. В 20.28 спасатели дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи носилок к машине, где ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф.
Неделю назад приехавшая из России туристка на 11 часов застряла на скале Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?