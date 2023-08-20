В Казахстане в результате удара молнии один человек погиб, один госпитализирован

В июле и августе случаи удара молнии по земле учащаются

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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде на автобусной остановке обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, он скончался от удара молнии, сообщает - В Караганде на автобусной остановке обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, он скончался от удара молнии, сообщает eKaraganda





Факт обнаружения трупа зарегистрирован. Личность мужчины установлена, мужчина 1977 года рождения, сейчас выясняют все обстоятельства. Подробности позже", - сообщили в департаменте полиции.





31 июля в Алматинскую областную детскую клиническую больницу поступил 11-летний мальчик с сильными ожогами, сообщает пресс-служба управления здравоохранения области..





Ребенок получил травму в результате удара молнии. Диагноз: термический ожог спины, поясничной области и левой нижней конечности. Жалобы при поступлении - беспокойство, боли в области ожоговых ран. Мальчику оказали экстренную помощь. Пациент проходит лечение в травматологическом отделении. Состояние оценивается как средней степени тяжести.





Медики предупреждают, в июле и августе случаи удара молнии по земле учащаются, и призывают граждан быть осторожными.



