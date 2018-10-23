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В Костанае водитель автобуса сбил подростка на пешеходном переходе23.10.2018
Происшествия  16:21

Костанай. 23 октября. Kazakhstan Today - В Костанае водитель автобуса сбил подростка на пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла сегодня, 23 октября, около 7.35, на пешеходном переходе на улице Гашека, напротив ЦОНа. 15-летнюю девочку сбил маршрутный автобус № 24, сообщает "Наша газета".

"Моя дочь находится в тяжелом состоянии, она сейчас в реанимации. Недавно очнулась, пришла в себя. У нее сломаны ребра, ключица, ушиб легкого, почек, черепно-мозговая травма. Удар пришелся на голову, от этого разбилось лобовое стекло автобуса. Дочка от удара отлетела. Водитель начал тормозить уже тогда, когда сбил ее", - рассказала изданию мама девочки Айгуль Жумакова.

Мама девочки утверждает, что та переходила дорогу в положенном месте, а водитель ехал с большой скоростью.

По словам директора ТОО ТОО "Жарык Жол-1", обслуживающем маршрут № 24, Виктора Мущинского, девочка выбежала на дорогу и 60-летний водитель не успел затормозить.

"Водитель наш 2 дня отдыхал и только сегодня вышел на работу, то есть, человек был отдохнувший. Девочка выбежала на пешеходный, темно еще было, утро. Водитель, когда ее заметил, дал по тормозам, но не успел. Еще бы немного и девочка бы успела перебежать. Водитель сразу же вызвал ГАИ, остановил мимо проезжающую машину и отправил девочку в больницу", - отметил Мущинский.

Мущинский говорит, что в результате аварии у автобуса повредился только поворотник. Водитель сейчас находится в полиции.
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