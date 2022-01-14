В Кызылординской области "заминировали" здание облакимата

КЫЗЫЛОРДА. 13 ЯНВАРЯ - Из-за ложного звонка о взрывном устройстве пришлось эвакуировать всех сотрудников из здания акимата Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Анонимное сообщение поступило накануне около полудня. Специалисты тщательно проверили все кабинеты. Взрывчатое вещество не обнаружено. По факту возбуждено уголовное дело и идет розыск подозреваемого, сообщает "Хабар 24".
В данный момент устанавливается личность звонившего. Подозреваемый разыскивается. Хочу ещё раз напомнить жителям региона о необходимости соблюдения режима ЧП,- заместитель акима Кызылординской области Серик Ахметов.