Система Orphus

В Кызылординской области "заминировали" здание облакимата

13.01.2022, 21:10 11861
КЫЗЫЛОРДА. 13 ЯНВАРЯ - Из-за ложного звонка о взрывном устройстве пришлось эвакуировать всех сотрудников из здания акимата Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Анонимное сообщение поступило накануне около полудня. Специалисты тщательно проверили все кабинеты. Взрывчатое вещество не обнаружено. По факту возбуждено уголовное дело и идет розыск подозреваемого, сообщает "Хабар 24". 
 

В данный момент устанавливается личность звонившего. Подозреваемый разыскивается. Хочу ещё раз напомнить жителям региона о необходимости соблюдения режима ЧП,- заместитель акима Кызылординской области Серик Ахметов.

 

новости по теме

Житель Атырау выпрыгнул из окна четвертого этажа и повис на козырьке

13.01.2022, 21:23 9646
Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 13 ЯНВАРЯ - Житель Атырау выпрыгнул из окна четвертого этажа жилого дома и повис на козырьке второго этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

По данным областного ДЧС, 13 января в 00:58 поступило сообщение о том, что мужчина упал с четвертого этажа жилого дома и повис на козырьке второго этажа.
 
Спасатели, прибыв на место происшествия, поднялись на козырек на уровне второго этажа, уложили пострадавшего на специальные твердые носилки и с помощью спасательных веревок спустили вниз. Мужчину передали врачам "скорой", сообщает пресс-служба.
 
На проведение аварийно-спасательной работы выезжали 4 сотрудника и 1 единица техники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области.
 

В Жамбылской области при поиске участников беспорядков погибли двое пограничников

13.01.2022, 13:05 33226
В Жамбылской области при поиске участников беспорядков погибли двое пограничников
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Жамбылской области во время беспорядков погибли двое пограничников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 января 2022 года на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ в автокатастрофе погибли военнослужащие ПУ по Кордайскому району - капитан Карменов Ерзат Кинаятолданович и рядовой контрактной службы Армидинов Шавкат Шатликович", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

 
12 января в Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана Карменова. Рядового Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.
 
С погибшими прощались руководство департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.
 
Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников.
 

В Усть-Каменогорске во время беспорядков погибли три человека

13.01.2022, 08:39 37246
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ЯНВАРЯ - В комендатуре Восточно-Казахстанской области сообщили о гибели трех человек во время беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил комендант ВКО Серик Джунисбеков, трое погибших - гражданские лица. В двух городах области ранения получили 100 человек. Еще 111 травмированных - сотрудники полиции и военнослужащие.
 
В целом, рассказал он, регион вышел из режима ограничений. Работают все предприятия, соцобъекты и бизнес. Нет перебоев с мобильной связью и интернетом. Минувший вторник был последним днем самоизоляции. 
 
Накануне военные и техника покинули площадь Усть-Каменогорска. В области вновь налажено транспортное сообщение между районами и центром. Сохранен график движения ЖД и авиасообщения, говорится в репортаже телеканала Astana
 
Но режим ЧП не снят, полицейские продолжают нести службу в особом режиме, отметил комендант области. 
 
В регионе продолжают разыскивать и задерживать предполагаемых террористов. Накануне в изолятор Усть-Каменогорска доставили 34-летнего мужчину, у которого в ходе обыска были изъяты боевой пистолет и граната РГД-5. 
 
С 23.00 до 7.00 в регионе действует комендантский час. Полицейские зафиксировали лишь единичные нарушения. В области работают блокпосты, где при въезде или выезде проверяют документы и при необходимости досматривают транспортные средства. Пока сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Напомним, с сегодняшнего дня режим ЧП отменен в трех областях страны.
 

На блокпосту в Костанайской области фура столкнулась с полицейским автомобилем

12.01.2022, 17:27 49396
На блокпосту в Костанайской области фура столкнулась с полицейским автомобилем
Фото: кадр из видео
КОСТАНАЙ. 12 ЯНВАРЯ - На блокпосту в Костанайской области фура столкнулась с полицейским автомобилем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как выяснилось, 11 января около 7 часов вечера на 60-м километре автодороги Костанай - Мамлютка 45-летний водитель большегрузной автомашины VOLVO-12, подъезжая к блокпосту, вследствие технической неисправности тормозной системы столкнулся со стоящей на обочине дороги служебной автомашиной марки JAC S-3, а также стоящей на блокпосту автомашиной марки Lada Granta, сообщает портал Алау.

 
В результате ДТП пострадавших нет.
 
По данному факту в отношении водителя большегрузной автомашины составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
 
В комендатуре Костанайской области также сообщили, что по факту ДТП в Мендыкаринском районе начато административное производство.
 
Как сообщалось ранее, ДТП с участием снегоуборочной машины произошло на трассе Самара - Шымкент, в результате аварии скончался водитель Тоуота Аlphard.
 
Напомним также, что три подростка погибли и двое пострадали в ДТП в Алматинской области, один из мальчиков в реанимации в тяжелом состоянии.
 

Скончался адвокат Игорь Меерзон

12.01.2022, 17:02 49391
Скончался адвокат Игорь Меерзон
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Скончался известный казахстанский адвокат Игорь Меерзон. Диагноз и причина смерти не установлены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ночью 7 января 2022 года, около 2 часов, у себя в квартире на 65 году жизни без оказания профессиональной медицинской помощи во время массовых беспорядков и комендантского часа, у себя в квартире скончался известный адвокат АГКА Меерзон Игорь Александрович", - сообщается в некрологе.

 
Отмечается, что БСМП города Алматы, а затем и служба "102", ссылаясь на массовые беспорядки, отказались приезжать на вызов его родных.
 

Дополнительно сообщили, что в этом районе идут перестрелки с террористами и бригадам скорой медицинской помощи до окончания комендантского часа запрещены выезды по вызовам. Он умер, находясь в двух шагах от подстанции скорой помощи – жил через дорогу от нее", - сказано в тексте.

 
С полным текстом некролога можно ознакомиться по ссылке.
 

Горняк, пострадавший на шахте "Шахтинская", скончался в больнице

12.01.2022, 13:30 51221
Горняк, пострадавший на шахте "Шахтинская", скончался в больнице
Фото: depositphotos.com
КАРАГАНДА. 12 ЯНВАРЯ - В результате несчастного случая на шахте "Шахтинская", который произошел 22 декабря прошлого года, пострадавший горняк скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прискорбием сообщаем, что горнорабочий Лазарь В. 1975 года рождения, получивший производственную травму 22.12.2021 года на шахте "Шахтинская", скончался в больнице 10.01.2022 года. Причина смерти и детальное заключение судебно-медицинских экспертов будут озвучены после проведения всех необходимых процедур", - сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".

 
Также сообщается, что АО "АрселорМиттал Темиртау" возьмет на себя все расходы, связанные с погребением, и окажет семье погибшего всю необходимую моральную, психологическую и материальную поддержку.
 

Как сообщалось ранее, травмы он получил при выполнении работ по отгрузке металлостоек. Сразу после происшествия ему была оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией. Случай расследуется", - проинформировали в пресс-службе.

 
 

Какие АЗС пострадали во время беспорядков в Алматы

12.01.2022, 13:03 51936
Какие АЗС пострадали во время беспорядков в Алматы
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Какие АЗС пострадали во время беспорядков в Алматы, рассказали в пресс-службе акимата города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из пострадавших объектов сгорело полностью два (РП - Алатауский район, Рыскулова - Школьная; ПетролАзия - Ауэзовский район, Райымбека - Саина), сильно пострадали 15, частично пострадали 57", - сообщили пресс-службе акимата Алматы.

 
По сетям:
 
- "Синойл" - 22, все работают (частично пострадало 14, восстановили деятельность, работают);
 
- "Гелиос" - 47, работают - 31, частично пострадало - 9 (запустят в течении двух недель), сильно - 7 (запустят в течении 40 дней);
 
- "ПетролАзия" - 30, работают - 22, частично пострадало - 7 (запустят в течении двух недель), сильно - 1 (сгорел, запустят в течении 90 дней);
 
- "ГазПромНефть" - 27, работают - 17, частично пострадало - 8 (запустят в течении двух недель), сильно - 2 (запустят в течении 60 дней);
 
- "КМГ" - 27, работают 20, частично пострадало - 7 (запустят в течении двух недель);
 
- "Роял Петрол" - 34, работает - 15, частично пострадало - 18 (запустят в течении двух недель), сильно - 1 (сгорел, запустят в течении 90 дней);
 
- Частные несетевые АЗС - 33. 
 
 

Минобороны: в ходе массовых беспорядков пострадали 287 военных

11.01.2022, 11:13 62016
Минобороны: в ходе массовых беспорядков пострадали 287 военных
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - В Казахстане с пятого января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
102 пострадавших военнослужащих находятся на стационарном лечении, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 

С учетом большого количества пострадавших в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады", - сообщает ведомство.

 
В Минобороны рассказали, что военные лечебные учреждения работают в тесном сотрудничестве с организациями гражданского здравоохранения. Для оказания квалифицированной помощи они располагают необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов