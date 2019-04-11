В Магнитогорске в результате взрыва обрушился подъезд дома, погибли три человека

Магнитогорск. 31 декабря. Kazakhstan Today - В Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Известно о трех погибших, передает Kazakhstan Today.





Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме, в результате чего обрушился подъезд. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. По последним данным, погибли три человека, пишет ТАСС .





Согласно официальному паспорту дома, опубликованному в свободном доступе, панельный десятиэтажный жилой дом по улице Карла Марка, 164 был построен в 1973 году. В 12 подъездах расположены 623 жилых помещения общей площадью 28 379,31 квадратных метра и девять нежилых помещений площадью 15 020,50 квадратных метра.





В результате происшествия в городе введен режим чрезвычайной ситуации введен, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.





"В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Штаб возглавил губернатор", - написал он в своем канале в Telegram.





В городе проживает более 415 тыс. человек.





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