В Мангистауской области началось расследование гибели рабочего в ТОО "МАЭК-Казатомпром"

На пульт центрально-оперативного управления Актау поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Мангистауской областной больницы поступил гражданин с диагнозом "термические ожоги 60-69% поверхности тела", которые были получены на рабочем месте в ТОО "МАЭК-Казатомпром". Не приходя в сознание пострадавший скончался, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований", - проинформировали в департаменте полиции.
По указанной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, пишет Lada.kz.
Издание напомнило, что из-за выброса газа на теплоэлектроцентрали №2 в ТОО "МАЭК-Казатомпром" пострадал и в результате скончался работник 1986 года рождения.
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