В Мангистауской области началось расследование гибели рабочего в ТОО "МАЭК-Казатомпром"

Актау. 29 декабря. Kazakhstan Today - После гибели рабочего на производстве ТОО "МАЭК-Казатомпром" началось расследование по статье "Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.





На пульт центрально-оперативного управления Актау поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Мангистауской областной больницы поступил гражданин с диагнозом "термические ожоги 60-69% поверхности тела", которые были получены на рабочем месте в ТОО "МАЭК-Казатомпром". Не приходя в сознание пострадавший скончался, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований", - проинформировали в департаменте полиции.





По указанной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, пишет Lada.kz





Издание напомнило, что из-за выброса газа на теплоэлектроцентрали №2 в ТОО "МАЭК-Казатомпром" пострадал и в результате скончался работник 1986 года рождения.





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