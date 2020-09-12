В Нур-Султане ночью искали пропавших детей

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Минувшей ночью в столице искали двух детей, не вернувшихся домой с прогулки, передает Kazakhstan Today.

Жительница столицы в ночное время суток обратилась в полицию за помощью в поиске ее детей. По словам женщины, ее 10-летний сын и 7-летняя дочь ушли гулять и не вернулись. С момента пропажи детей прошло уже несколько часов", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Стражи порядка провели целый комплекс необходимых мероприятий, в том числе подворный обход близлежащих территорий, опросили свидетелей и направили ориентировки во все подразделения полиции. В результате дети были обнаружены и возвращены домой. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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