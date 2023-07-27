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В одном из детских садов Караганды дети отравились хлором
Виновные в этом лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Караганда. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из детских садов Караганды дети отравились хлором. По словам родителей детей, кто-то из детей обошелся просто промыванием желудка, кто-то получил ожог пищевода. Об этом сообщает ekaraganda.kz.
Сын Алины Ливаншо посещает этот детский сад уже не первый год. Отравление, делится мама, произошло вечером 10 июля. Мальчику диагностировали химический ожог пищевода и желудка второй степени.
Хлорированную воду сыну дала сама воспитатель - из стакана. С ее слов, она на тот момент думала, это вода. Помимо моего сына, отравилась еще одна девочка, но ее состояние, насколько я знаю, лучше. Когда это произошло, нас действительно никто не оповестил: родители узнали о случившемся, только когда пришли вечером в детский сад... Если бы скорую вызвали сразу и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы все хорошо. Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно. Мы обратились в Михайловский отдел полиции - знаем, что должно начаться расследование. Пока же воспитатель и медсестра детского сада продолжают свою работу там... Обращались мы и в городской отдел образования - этот случай, сказали нам, находится на рассмотрении", - рассказала мама пострадавшего.
В управлении здравоохранения области сообщили, что по факту отравления ребенок поступил в многопрофильную областную детскую больницу 10 июля.
Было проведено обследование и назначено лечение. На данный момент состояние ребенка стабильное, ближе к удовлетворительному. Готовится на выписку", - уточнили в ведомстве.
В городском отделе образования Караганды отмечают, что 11 июля, на следующий день после происшествия, виновные в этом лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
10 июля 2023 года в КГУ "Ясли-сад "Байтерек" около 18.30 дети группы "Еркетай" на прогулке попросили воды. Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила одну таблетку деохлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18.55 вызвала бригаду скорой помощи. Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима. 11 июля все виновные - медработник, воспитатель, помощник воспитателя - привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в отделе образования Караганды.