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В Павлодаре пожарный нашел деньги в сгоревшем торговом доме и вернул их хозяину

13.10.2020 8938
Павлодар. 13 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре пожарный нашел деньги в сгоревшем торговом доме и вернул их хозяину, передает Kazakhstan Today.
 
После ликвидации пожара в торговом доме "Арай" и при разведке сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ подполковник гражданской защиты Жангузин Бауыржан обнаружил денежные средства в одном из бутиков на 2-м этаже. Он спросил у руководства торгового дома, кто хозяин бутика, сообщили в ДЧС Павлодарской.
 

Я сразу не говорил, что обнаружил деньги. Действительно, чтобы убедиться, что он хозяин, спросил, сколько денег у него было? После того, как все совпало, хозяин получил деньги, очень обрадовался, поблагодарил меня. Я не считаю это героизмом, нравственные качества должны быть у каждого гражданина. Это нормально", - сказал подполковник гражданской защиты Бауыржан Жангузин.

 
Напомним, что площадь горения торгового дома составила 1500 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 04.55 12 октября. Всего в ликвидации пожара было задействовано 77 человек личного состава и 16 единиц техники. Причиной стало короткое замыкание. Ущерб устанавливается. 
 

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