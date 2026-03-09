В Петропавловске спасатели эвакуировали более 100 человек при пожаре в многоэтажке   

Фото: ДЧС

Рассказать друзьям

Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил , что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.





Министр по ЧС отчитался перед премьер-министром Олжасом Бектеновым о расследовании инцидентов, произошедших в Щучинске и Семее.





По трагедии в Щучинске Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе является нарушение безопасной эксплуатации газовых бытовых баллонов. Семьям погибших оказана необходимая помощь. Работает межведомственная комиссия, по итогам заключения которой будут выработаны комплексные меры по недопущению аналогичных происшествий.





Что касается пожара в детском развлекательном центре Семея, силами МЧС оперативно ликвидировано возгорание, что позволило не допустить жертв среди населения.





Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел в Щучинске 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших, таким образом, число погибших в результате взрыва выросло до девяти.



