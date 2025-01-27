В Петропавловске тушат крупный пожар на предприятии по продаже древесины

Фото: ДЧС Павлодарской области

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Павлодар. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 23 января, в селе Буланбай в 9.00 загорелась школа. Одноэтажное здание 2010 года постройки выгорело полностью и восстановлению не подлежит, сообщает - В четверг, 23 января, в селе Буланбай в 9.00 загорелась школа. Одноэтажное здание 2010 года постройки выгорело полностью и восстановлению не подлежит, сообщает lifepvl.kz





Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Визуальный осмотр школы показал, что в результате пожара здание полностью выгорело и восстановлению не подлежит", - сообщили в акимате Иртышского района.





По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание на рядом стоящем столбе. Из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду огонь перекинулся на здание.





Всего в школе обучается 20 учеников. На сходе жителей с участием акима района и руководителя облуправления образования решили, что дети продолжат учебу в помещении мини-центра, расположенного в селе.



