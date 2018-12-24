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В результате пожара на СТО в Шымкенте полностью уничтожен один автомобиль24.12.2018
Происшествия  08:56

Шымкент. 24 декабря. Kazakhstan Today - В результате пожара на СТО в Шымкенте полностью уничтожен один автомобиль, передает Kazakhstan Today.

"22 декабря в 16.12 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на станции технического обслуживания в Шымкенте. Площадь пожара составила 153 квадратных метра. Также огнём полностью уничтожен автомобиль марки ВАЗ, который находился на станции", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Пожар локализован в 16.32 и ликвидирован в 17.02. В тушении пожара был задействовано 21 сотрудник и четыре единицы пожарной техники ДЧС Шымкента.
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