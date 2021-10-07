В Семее школьница сбежала из дома ради встречи с парнем из соцсети

МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы сообщало о 15 жертвах бедствия, пишет РИА Новости
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По информации местного издания, также пострадали более 300 человек.
Геологическая служба США (USGS) ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в 01.01 ночи по московскому времени.
Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.
УРАЛЬСК. 6 ОКТЯБРЯ - Полицейские предотвратили поджог букмекерской конторы. Инцидент произошёл в Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
Получив отказ, он вышел из заведения, достал емкость с легковоспламеняющейся жидкостью и облил здание. Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагедии. Злоумышленник задержан.
Мужчине инкриминируют статью за хулиганство.
Фото: pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - В Павлодаре в результате столкновения школьного автобуса и пожарной машины пострадали дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Четверым подросткам потребовалась помощь медиков, сообщает Pavlodarnews.kz
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По информации пресс-службы областного департамента полиции, сегодня в 14.15 на пересечении улиц Елгина и Щедрина пожарный КамАЗ столкнулся со школьным автобусом ПАЗ-32053-70. После удара автобус наехал на припаркованный легковой автомобиль "Фольксваген".
В результате дорожно-транспортного происшествия четверо несовершеннолетних обратились за медицинской помощью", - рассказали в полиции.
Сообщение о вызове поступило в 14.19. Доезд на место ДТП составил 7 минут. Вызов обслуживали две бригады скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.
Помощь была оказана восьмерым детям от 10 до 15 лет, которые получили различные ушибы, ссадины и ответную реакцию на стресс. У некоторых из пострадавших заподозрили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей доставили в детскую областную больницу.
Проводится проверка. Назначены экспертизы.