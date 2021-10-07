В Семее школьница сбежала из дома ради встречи с парнем из соцсети

СЕМЕЙ. 6 ОКТЯБРЯ - 12 сентября в управление полиции Семея обратилась женщина, которая просила помочь в поисках ее 14-летней дочери. Мама пропавшей рассказала, что девочка сбежала из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские приступили к поискам пропавшей. 15 сентября несовершеннолетнюю обнаружили в Павлодаре, сообщает YK-news.kz

Как оказалось, девочка познакомилась с парнем из соседнего города в социальной сети и решила ради встречи с ним уйти из дома", - рассказали подробности в пресс-службе департаменте полиции ВКО.

По словам школьницы, она покинула дом по своей воле, так как не желает жить с родителями.

После возвращения девочки в родной город оперативники передали ее родственникам.