В Талдыкоргане насмерть сбили пожилую женщину

ТАЛДЫКОРГАН. 1 ОКТЯБРЯ - 1 октября ночью на автодороге Алматы - Оскемен, проходящей вокруг Талдыкоргана, водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
65-летний водитель Toyota Hiace, двигаясь в западном направлении, допустил наезд на неустановленную женщину, которая погибла на месте происшествия. Предположительно, возраст гражданки 60-70 лет. По показаниям водителя, женщина якобы сидела на проезжей части", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по факту начато расследование. Полицейские устанавливают личность погибшей.