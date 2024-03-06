В Туркестанской области обвалилась часть железнодорожного моста  

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После пятибалльного землетрясения в Алматы на телефон горячей линии поступило 156 обращений о повреждениях зданий, - После пятибалльного землетрясения в Алматы на телефон горячей линии поступило 156 обращений о повреждениях зданий, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





На телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера. В настоящее время поступило 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах города Алматы", - проинформировали в ведомстве.









Подчеркивается, что объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.





Напомним, вчера в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.





Полицию перевели на усиленный вариант несения службы. В ДЧС подчеркнули , что угроза афтершоков сохраняется.





Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности.





В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.





Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





Тогда не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.





Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.