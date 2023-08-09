В Улытауской области горит сухая трава на площади 2500 га

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Шымкент. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тело двухлетнего мальчика извлекли из оросительного канала в Каратауском районе, сообщает - Тело двухлетнего мальчика извлекли из оросительного канала в Каратауском районе, сообщает OTYRAR





Мальчик 2021 года рождения находился без присмотра родителей и упал в канал. Глубина канала 50 см, ширина 1,5 м.





7 августа по Алматинской трассе в городской очистительной системе прохожие обнаружили тело девочки 2022 года рождения, которая упала в лоток и утонула. Ребенок также находился без присмотра родителей. Глубина очистительной системы составляет 40 см, ширина 1 м.





С начала года в Шымкенте зарегистрировано 7 несчастных случаев, которые произошли в каркасных бассейнах, установленных в частных домах, оросительных каналах, фонтанах. Во всех случаях дети оставались без присмотра родителей.





Напомним, 7 августа в Кызылординской области нашли мертвой пропавшую семилетнюю девочку. По предварительным данным, девочка утонула в канале.



