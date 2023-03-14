В Уральске из-за паводков объявлен режим ЧС  

Фото: МЧС РК

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Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативный штаб принял решение объявить в Уральске режим чрезвычайной ситуации природного характера.





Как сообщает "Мой город", талые воды затопили проезжую часть, тротуары, дворы частных домов и многоэтажек. Несмотря на то что коммунальщики работают круглосуточно, откачать такое количество воды не представляется возможным. Уже затоплены 17 зданий, 9 из которых школы и спортивные объекты, остальные - частные дома.





Основная причина паводков - это высокий уровень промерзания почвы. Вчера, 12 марта, со стороны Свистун горы, Сарытау, с канала Саратовской трассы и канала в районе Птицефабрика образовалась талая вода. Водопропускные сооружения не смогли справиться с таким потоком. Вода не впитывается в почву, так как глубина ее промерзания составляет более одного метра, и вода пересекла три вала, канал переполнился. Из-за задержки воды в водопропускной трубе в микрорайоне Сарытау вскрыли участок дороги по улице Айткулова, в противном случае подтопленными оказались бы дома в частном секторе. Но, несмотря на это, вода настигла подвалы многоэтажных домов - это восемь домов по улице Монкеулы, в которых живут тысячи человек. Для безопасности нам пришлось отключить в них электроэнергию. Мы сейчас не покладая рук трудимся для того, чтобы откачать воду и подать электричество", - пояснил заместитель акима Жандос Дуйсенгалиев.









По его словам, в данное время объем воды в канале уменьшился, однако на возвышенностях все еще есть нерастаявший снег и лед, которые представляют угрозу населенным пунктам.





Замакима заверил, что каналы в данный момент справляются со своей задачей, но все же власти предпринимают дополнительные меры, а именно сооружают плотины возле каналов. На помощь коммунальщикам и спасателям пришли военнослужащие.





Кроме этого, было принято решение снизить давление питьевой воды. Жандос Дуйсенгалиев не отрицает, что из-за этого до жителей верхних этажей вода может и не доходить.





Мы делаем это, потому что канализационные сети находятся в плачевном состоянии. Старые насосы на КНС-2, КНС-3, КНС-18 не справляются с большим объемом воды. Мы провели конкурс на ремонт двух КНС, подрядчики определены, и весной они уже начнут работу. По КНС-18 готовится проектно-сметная документация, и в следующем году там тоже начнутся работы. После реконструкции в городе не будет проблем с водообеспечением и водоотведением", - добавил он.





Вместе с тем отмечается подъем уровня воды на реках Чаган и Деркул, что создает угрозу подтопления дачных участков. На сегодняшний день подтоплены восемь жилых домов.





Жандос Дуйсенгалиев отметил, что причинами подтопления стали низкий уровень фундамента и несвоевременный вывоз снега со дворов. Что касается многоэтажных домов, то вывозом снега и откачкой воды со дворов должны заниматься КСК, ОСИ и ПТ.





Дополнено 13.03.2023, 16.40





В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заявили , что на территории Западно-Казахстанской области активно ведутся противопаводковые мероприятия.





В Таскалинском районе уровень воды на реке Деркул снизился и составляет 525 сантиметров, на гидропосту реки Чижа-2 снизился и составляет 664 сантиметров. Мониторинг продолжается", - сообщили в ведомстве.





Подчеркивается, что благодаря оперативно принятым мерам удалось предотвратить разрыв действующего канала и тем самым не допустить затопления жилого массива.





В ликвидации ЧС работали 70 человек личного состава ДЧС, 6 единиц техники, 8 мотопомп, от войсковой части № 5517 привлечено 40 солдат", - добавили в пресс-службе.





Дополнено 13.03.2023, 18.18





Пострадавшим от паводков жителям Уральска возместят ущерб, сообщает "Мой город".





По словам начальника городского управления по ЧС Амангельды Ешмуханова, пострадавшим от паводков горожанам будет оказана помощь на основании приказа главы МЧС.





В приказе указано, что все расходы по ликвидации ЧС и помощи пострадавшим будут компенсироваться за счет государства. В этом приказе все расписано по процедурам и по перечню необходимых документов", - отметил Амангельды Ешмуханов.





Вместе с тем он отметил, что часто от горожан поступают оскорбления и критика. При этом люди не выбирают слова и даже выражаются нецензурной бранью.





Он подчеркнул, спасатели сейчас работают в авральном режиме и спят по 3-4 часа в сутки, а со стороны населения продолжает поступать критика.





Нас за шкирки берут, толкают, но мы в конфликт не вступаем. Мы все понимаем, эмоции, стресс и так далее. Мы стараемся, работаем, но слышать брань и нецензурное выражение очень неприятно", - добавил Амангельды Ешмуханов.





Отмечается, что в городе подготовлены эвакопункты на случаи обострения ситуации.





Ранее в Западно-Казахстанской области аким Бурлинского района в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Позже стало известно, что из-за паводка в Уральске вскрыли участок дороги.





В Атырауской области также из-за паводков вскрыт участок дороги Миялы - Жангелдин для обеспечения безопасности населенного пункта.





Напомним, по прогнозам "Казгидромет", паводки ожидаются в 10 регионах Казахстана.





В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетысу.





Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.





В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.



