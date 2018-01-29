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В Усть-Каменогорске пожилая женщина погибла при пожаре в квартире, из которой годами не выносила мусор29.01.2018
  • Фото: газета-Литер
Происшествия  13:12

Усть-Каменогорск. 29 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске пожилая женщина погибла при пожаре в квартире, из которой годами не выносила мусор, передает Kazakhstan Today.

Пожар в квартире жилого 5-этажного дома по улице Протозанова произошел около полуночи 27 января. Огонь тушили около часа, сообщили в пресс-службе УЧС Усть-Каменогорска.

"В квартире на втором этаже горел мусор, который хозяйка квартиры собирала годами. При тушении пожара в комнате обнаружено тело хозяйки, 1937 года рождения, которая, по-видимому, задохнулась от едкого дыма", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в УЧС, пожарным пришлось пробираться через кучи мусора, которым была заполнена вся квартира, густой дым ухудшал видимость и затруднял тушение огня. Всего в ликвидации пожара был задействован 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. По одной из версий, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.
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