Усть-Каменогорск. 19 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске спасатели сняли ребенка с крыши балкона на втором этаже, сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Как рассказали в ведомстве, ребенка на козырьке балкона 2 этажа дома по улице Бажова, 34Б заметили очевидцы, которые и позвонили спасателям, передает Kazakhstan Today.

"Мальчик залез на чердак дома, после чего полез на крышу и скатился на кровлю балкона. Заметим, случай произошел 19 января, именно в тот день, когда уроки у начальной школы были отменены из-за морозов", - отметили в пресс-службе.

К месту вызова прибыло спасательное подразделение Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО. Угрозы для жизни ребенка ничего не представляло. Однако спасатели поспешили снять мальчика на землю с помощью трехколенной лестницы, после чего ребенка передали сотрудникам скорой помощи.

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