В ВКО медведь вышел к зданию городского акимата
В Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования
Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Серебрянске к зданию акимата вышел медведь. Видео опубликовали в аккаунте gde_novosti_uka в Instagram.
Камеры засняли, как ночью медведь разгуливает по городу.
В акимате подтвердили факт появления в городе хищника.
18 августа в Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования для проверки поступившей информации и установления местонахождения животного", - говорится в сообщении.
Горожан призывают соблюдать меры предосторожности. В частности:
- не выходить на улицу после 18.00 без особой необходимости;
- не устраивать свалок пищевых отходов;
- в местах отдыха за пределами населенного пункта соблюдать осторожность и осмотрительность, не удаляться от основной массы отдыхающих;
- никогда не подкармливать медведей, не приближаться к ним.
18.08.2025, 13:30 25971
Автомобиль сбил двух дорожных рабочих в Астане
Один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Один дорожный рабочий погиб и второй попал в тяжелом состоянии в больницу после наезда автомобиля на мосту Сарайшык в Астане.
Трагедия произошла ночью, около 01.10. Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях.
Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
18 августа 2025 года в ночное время водитель автомашины марки "Шкода", двигаясь по мосту Сарайшык со стороны улицы Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части. В результате ДТП один из них скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу", - сообщили в департаменте.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Это уже второй трагический случай, произошедший с дорожными рабочими в Астане. 15 июня прошлого года водитель автомобиля марки LADA, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. Мужчина погиб на месте.
18.08.2025, 12:32 28581
Молодого мужчину убили во время драки в Атырау
Фото: pexels.com
Атырау. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау во время драки застрелили 23-летнего фельдшера, сообщает Atyrau Online.
Трагедия произошла в ночь на 17 августа.
В ходе конфликта с применением оружия погиб 23-летний молодой мужчина, работавший фельдшером", - пишет источник.
Групповая драка произошла на свадьбе.
Друзья вызвали фельдшера, чтобы он помог разобраться в ситуации, но на месте ссора не утихла. В ходе стычки прозвучал выстрел. Пуля оказалась смертельной - молодой человек скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу, ведется следствие.
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.
В декабре прошлого года в Костанае избили фельдшера скорой помощи. Ранее в Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.
В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В связи с резонансными нападениями, в Казахстане ужесточат ответственность за агрессию в отношении медработников. Напавшим на медработников будет грозить до 15 лет лишения свободы.
17.08.2025, 20:12 56591
В Акмолинской области разбился легкомоторный самолет
Два человека погибли
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229, сообщает Минтранс РК.
Воздушное судно выполняло полет по линии авиации общего назначения. В результате происшествия два человека погибли.
Сотрудники департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.
Напомним, в Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.
17.08.2025, 16:07 64031
Более 100 жалоб: улицы Петропавловска затопило из-за дождя
Петропавловск. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После сильного дождя на пульт департамента по ЧС в Петропавловске поступило более 100 обращений о подтоплениях. Для ликвидации последствий привлечены силы спасателей и местных исполнительных органов, сообщает "Петропавловск.news".
Как пояснили в пресс-службе департамента по ЧС, в связи с обильными осадками в Петропавловске на линию "112" поступило более 100 обращений от жителей и организаций.
В ликвидации последствий непогоды задействованы 18 мотопомп и 36 спасателей ДЧС, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды. Кроме того, задействовано 6 ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников ЖКХ.
15.08.2025, 20:38 130426
В Актюбинской области в ДТП погибли четыре человека
Фото: "КазАвтоЖол"
Актобе. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 15 августа днем на 925-м км дороги граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР вблизи поселка Белькопа произошло смертельное ДТП, сообщает "КазАвтоЖол".
По предварительным данным, произошло встречное столкновение автомобиля Toyota Alphard с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое получили различные телесные повреждения.
Осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие - асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный. На данном участке ведутся работы по ямочному ремонту; установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч.
15.08.2025, 19:20 132941
В Шымкенте между футболистами произошла массовая драка
Все причастные будут привлечены к ответственности
Шымкент. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий (игроки 2011 года рождения) в Шымкенте между командами "Туран" и "Экибастуз" произошла массовая драка, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.
Подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола. Футбол - это игра, основанная на уважении, честной конкуренции и принципах Fair Play. Любое проявление агрессии и насилия, особенно на детско-юношеском уровне, является грубым нарушением спортивной этики и человеческих норм", - заявили в федерации.
Протоколы судей и видеозаписи уже переданы в контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Заседание по этому инциденту состоится на следующей неделе.
Все причастные будут привлечены к ответственности, вплоть до пожизненной дисквалификации из футбола.
КФФ подчеркивает, что подобные проявления недопустимы. На поле и за его пределами каждый обязан соблюдать регламент, правила поведения и этические нормы.
15.08.2025, 13:09 144241
Бетонная балка обрушилась на железнодорожные пути в Карагандинской области: есть пострадавшие
Караганда. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети появилась информация об обрушении балки на железнодорожной станции Саяк в Карагандинской области.
В пресс-службе компании ТОО "Теміржол жөндеу" сообщили, что инцидент произошел 12 августа в ходе строительства путепровода. В результате инцидента пострадали рабочие.
Во время проведения строительно-монтажных работ произошел излом балки с ее последующим падением на железнодорожный путь. Жертв нет. Травмированных работников госпитализировали в больницу станции Балхаш", - сказано в сообщении компании.
Департамент полиции на транспорте сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны труда. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
В региональном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших рабочих. Один из них находится в реанимации, еще трое отказались от госпитализации и отпущены на амбулаторное лечение.
14.08.2025, 15:45 182366
Заехавшим в русло реки Есентай водителем оказался подросток - его привлекли к ответственности
Ответственность также понесла мать парня
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заехавший в русло реки Есентай водитель автомобиля Toyota оказался 17-летним подростком, он привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
В частности, подросток привлечен к административной ответственности по следующим выявленным эпизодам:
- нарушение правил пользования внешними световыми приборами (незаконная установка маячков);
- управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков;
- нарушение правил благоустройства (заезд в русло реки);
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
- нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним.
Ответственность понесла и его мать как законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку", - добавили в полиции.
Напомним, ночью 13 августа очевидцы сняли, как автомобиль без госномеров, но с "мигалками" оказался в русле реки Есентай.
