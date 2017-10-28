В Восточном Казахстане эксперт брал от 100 до 250 тыс. тенге за успешную аттестацию медперсонала

Усть-Каменогорск. 28 октября. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане сотрудник Центра оценки знаний Республиканского центра развития здравоохранения брал взятки за успешную аттестацию медперсонала, передает Kazakhstan Today.

"Выдача положительных результатов при аттестации медработников стала... источником незаконного обогащения. Такие факты мы вскрыли в ВКО, где эксперт подведомственной организации (Центр оценки знаний) Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) поставил на поток получение взяток от медицинского персонала в размере от 100 до 250 тыс. тенге за успешное прохождение тестирования. Если учесть, что в регионе 15 тыс. медицинских работников, размеры незаконных доходов могли исчисляться миллиардами", - заявил руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев на заседании Комиссии при президенте РК по противодействию коррупции.

Как пояснили в РЦРЗ, аттестация медработников проводится на добровольной основе и, согласно правилам, "оценка осуществляется за счет средств работодателя, личных средств кандидата и иных источников". Официально медработник тратит на процедуру около 30 тыс. тенге. В прейскуранте РЦРЗ обозначены расценки: тестирование на компьютере - 2950 тенге, оценка практических навыков для среднего медперсонала - от 13 598 до 21 249 тенге, для врачей - от 15 541 до 24 285 тенге (чем выше категория, тем дороже), пишет портал yk-news.kz

Подробности выявленных нарушений сообщил изданию руководитель департамента Нацбюро по Восточно-Казахстанской области Сергей Потанин.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий антикоррупционной службой по ВКО выявлен факт незаконного получения денежных средств региональным экспертом Центра оценки знаний по ВКО РЦРЗ от врачей и среднего медицинского персонала за беспрепятственное прохождение тестирования и практических навыков для получения соответствующей категории. Досудебное расследование окончено 31 августа 2017 года. В связи с выявленными нарушениями договор с экспертом расторгнут", - отметил Потанин.

По его словам, в действиях эксперта формально усматриваются признаки уголовного правонарушения по статьям "Получение незаконного вознаграждения", "Злоупотребление полномочиями" и "Получение взятки" УК РК.

"Однако привлечь эксперта к уголовной ответственности не представилось возможным, так как он не является работником госоргана или должностным лицом", - заключил глава департамента.

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