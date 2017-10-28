В Восточном Казахстане эксперт брал от 100 до 250 тыс. тенге за успешную аттестацию медперсонала

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 октября 2017
  • 18
  • :
  • 58
Все области
21º Переменная облачность
днем 21º    ночью 14º
17:00
.
Aнонс

В Восточном Казахстане эксперт брал от 100 до 250 тыс. тенге за успешную аттестацию медперсонала28.10.2017
  • www.otyrar.kz
Происшествия  11:46

Усть-Каменогорск. 28 октября. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане сотрудник Центра оценки знаний Республиканского центра развития здравоохранения брал взятки за успешную аттестацию медперсонала, передает Kazakhstan Today.

"Выдача положительных результатов при аттестации медработников стала... источником незаконного обогащения. Такие факты мы вскрыли в ВКО, где эксперт подведомственной организации (Центр оценки знаний) Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) поставил на поток получение взяток от медицинского персонала в размере от 100 до 250 тыс. тенге за успешное прохождение тестирования. Если учесть, что в регионе 15 тыс. медицинских работников, размеры незаконных доходов могли исчисляться миллиардами", - заявил руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев на заседании Комиссии при президенте РК по противодействию коррупции.

Как пояснили в РЦРЗ, аттестация медработников проводится на добровольной основе и, согласно правилам, "оценка осуществляется за счет средств работодателя, личных средств кандидата и иных источников". Официально медработник тратит на процедуру около 30 тыс. тенге. В прейскуранте РЦРЗ обозначены расценки: тестирование на компьютере - 2950 тенге, оценка практических навыков для среднего медперсонала - от 13 598 до 21 249 тенге, для врачей - от 15 541 до 24 285 тенге (чем выше категория, тем дороже), пишет портал yk-news.kz.

Подробности выявленных нарушений сообщил изданию руководитель департамента Нацбюро по Восточно-Казахстанской области Сергей Потанин.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий антикоррупционной службой по ВКО выявлен факт незаконного получения денежных средств региональным экспертом Центра оценки знаний по ВКО РЦРЗ от врачей и среднего медицинского персонала за беспрепятственное прохождение тестирования и практических навыков для получения соответствующей категории. Досудебное расследование окончено 31 августа 2017 года. В связи с выявленными нарушениями договор с экспертом расторгнут", - отметил Потанин.

По его словам, в действиях эксперта формально усматриваются признаки уголовного правонарушения по статьям "Получение незаконного вознаграждения", "Злоупотребление полномочиями" и "Получение взятки" УК РК.

"Однако привлечь эксперта к уголовной ответственности не представилось возможным, так как он не является работником госоргана или должностным лицом", - заключил глава департамента.
Просмотров: 3058
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
28.10.2017   11:46
www.otyrar.kz
В Восточном Казахстане эксперт брал от 100 до 250 тыс. тенге за успешную аттестацию медперсонала
28.10.2017   10:08
Из-за аварии более 20 многоэтажек в Павлодаре остались без отопления
28.10.2017   09:48
Семейчанин получил ожоги, пытаясь проверить газовый баллон зажженной спичкой
28.10.2017   09:36
Атыраускую школьницу насильно выдали замуж за сторонника деструктивного религиозного течения
27.10.2017   16:16
Фото: www.lada.kz
Кровлю здания кафе тушат в Алматы
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today