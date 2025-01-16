15.01.2025, 08:52 49801
В Западном Казахстане опрокинулся грузовик с опасным химвеществом
Фото: МЧС РК
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Уральск. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Бәйтерек грузовик из Беларуси, перевозивший 21 тонну химического вещества - тетрагидрофурана, съехал в кювет. В результате опрокинулись емкости с жидкостью, без последующего розлива. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сотрудники МЧС проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено", - отметили в МЧС.
Сообщается, что водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза.
Операция благополучна завершена без происшествий", - добавили в ведомстве.
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16.01.2025, 13:10 10116
Более 80 детей эвакуировали из задымленного детсада в Караганде
Фото: МЧС РК
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Караганда. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели эвакуировали из задымленного детсада более 80 детей в Караганде, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В одном из частных детских садов Караганды, в подвальном помещении, загорелись вещи и автомат электрощита на площади 1 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных загорание было оперативно ликвидировано. Силами МЧС из задымленного здания удалось быстро эвакуировать 88 человек, из них 82 ребенка", - рассказали в ведомстве.
Для обогрева детей были привлечены вахтовки. Также работали психологи ДЧС.
Медицинская помощь никому не потребовалась. Причина происшествия устанавливается", - добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня в Петропавловске произошел сильный пожар на стадионе.
16.01.2025, 12:35 11716
Крушение самолета под Актау: Минтранс сделал заявление
Фото: МЧС РК
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта РК сделали заявление по поводу крушения самолета азербайджанских авиалиний под Актау.
Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", - подчеркнули в ведомстве.
Там напомнили, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО.
Ранее Следственный комитет РФ назначил комплексную судебную экспертизу по факту авиакатастрофы близ Актау.
Ранее, вчера Казахстан получил из Бразилии расшифровку черных ящиков разбившегося самолета.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
16.01.2025, 10:31 15176
В Петропавловске произошел пожар на стадионе
Фото: МЧС
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Петропавловск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром на одном из стадионов на улице Сатпаева города Петропавловска произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели прибыли на место происшествия по повышенному рангу.
По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа. Площадь пожара устанавливается", - проинформировали в МЧС.
Силами МЧС пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет.
15.01.2025, 16:15 39606
На ТЭЦ-2 Петропавловска произошла авария Дополнено
Фото: sevkazenergo.kz
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Петропавловск. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - 15 января в 6.32 на Петропавловской ТЭЦ-2 произошла авария, которая может привести к кратковременному охлаждению батарей.
Произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции", - говорится в сообщении АО "СевКазЭнерго".
Специалисты локализовали повреждение и в настоящее пытаются восстановить систему.
В компании заверили, что теплоснабжение города в целом не пострадало, но "возможны кратковременные незначительные колебания параметров теплоносителя".
Работу станции обещают восстановить до 17.00 15 января.
Дополнено 15.01.2025, 18.23
В штатном режиме работает оборудование ТЭЦ-2 Петропавловска, сообщает пресс-служба акционерного общества "СевКазЭнерго".
Благодаря правильной работе автоматизированных систем контроля на Петропавловской ТЭЦ-2 не допущена авария. Оборудование станции и все системы работают в штатном режиме. В жилых помещениях температурный режим соответствует санитарным нормам", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в марте 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Под завалами погибла машинист-обходчик. Строительство новой трубы было завершено в октябре 2024 года, ввести в эксплуатацию ее планируют в октябре текущего года.
15.01.2025, 15:40 40851
Опоздавшая на рейс пассажирка избила сотрудника FlyArystan в Алматы
Агрессивную пассажирку обещают привлечь к ответственности
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - 14 января пассажирка рейса Алматы - Астана напала на сотрудника наземной службы FlyArystan в Международном аэропорту Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Как рассказали в авиакомпании, пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр. Однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку.
После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра.
В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями", - поделились в пресс-службе.
В компании заверили, что пассажирка будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Авиакомпания также оставляет за собой право применить соответствующие меры в рамках своей политики безопасности, в том числе включение в черный список пассажиров
15.01.2025, 15:18 41771
На трассе между Алматы и Конаевым произошло ДТП с участием военной техники
Фото: КазАвтоЖол
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Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - 15 января на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошла авария с участием военной техники.
Авария произошла 15 января в 13.40 в районе поселка Заречный. Водитель трала марки "Цзефан", следуя в южном направлении, при спуске с путепровода в районе допустил выпадение с трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования), рассказали в АО НК "КазАвтоЖол".
В результате техника опрокинулась на проезжую часть, где столкнулась с сопровождающим автомобилем Ssang Yong Actyon.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
15.01.2025, 09:14 48691
Массовое ДТП произошло в Алматинской области Дополнено
Фото: скриншот из видео КазАвтоЖол
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Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - 15 января 2025 года около 07.30 на 28-м километре участка автодороги Алматы - Усть-Каменогорск (направление Алматы - Конаев) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе компании "КазАвтоЖол".
Отмечается, что авария произошла в условиях густого тумана.
По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости.
Участок дороги относится к IА технической категории, имеет шесть полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов. Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются", - сообщили в пресс-службе.
Дополнено 15.01.2025, 11.10
По факту трех дорожно-транспортных происшествий на дороге Алматы - Усть-Каменогорск проводятся проверочные мероприятия, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
15 января по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошли три дорожно-транспортных происшествия. Причиной аварии стал густой туман, значительно ухудшивший видимость на дороге. По данному факту проводятся проверочные мероприятия. В результате один пассажир с легкими телесными повреждениями доставлен в больницу", - проинформировали в ДП.
Напомним, днем 3 января на трассе Астана - Щучинск произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей. В аварии пострадали 20 человек, в том числе 8 детей.
14.01.2025, 17:19 56846
Студент медвуза и бортпроводники спасли жизнь пассажиру на борту летевшего в Астану самолета
Мужчина потерял сознание во время полета
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Студент-медик спас жизнь пассажиру на борту самолета, летевшего по маршруту Кызылорда - Астана, сообщает авиакомпания Qazaq Air.
По данным пресс-службы, перед взлетом одному из пассажиров стало плохо.
Бортпроводники предложили вызвать медика для оценки состояния, но пассажир сказал, что чувствует себя хорошо и медицинская помощь ему не требуется", - рассказали в авиакомпании.
Однако за 55 минут до посадки пассажир почувствовал сильные боли в области сердца. На просьбу помочь откликнулся студент 7-го курса Медицинского университета Астаны Динмухамед Бектурган.
Он измерил давление, которое оказалось пониженным, и начал оказывать первую помощь. Через некоторое время пассажир потерял сознание. Бортпроводники и студент столичной академии немедленно приступили к реанимационным действиям, после чего пассажир пришел в себя. Он оставался в сознании до конца полета, но во время снижения снова почувствовал недомогание", - сообщает источник.
Жизнь пассажира удалось спасти благодаря высокой квалификации и оперативности действий экипажа и студенту, который проявил отзывчивость", - подчеркнула официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.
В Астане пассажира доставили в медицинское учреждение.
В авиакомпании выразили огромную благодарность Динмухамеду Бектургану за оказанную помощь на борту.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?