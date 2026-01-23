В Жамбылской области 22 подростка госпитализировали после тренировочных сборов по борьбе

Среди пострадавших была 10-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице

Жанаозен. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины, в результате которого погибли люди, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.





В Жанаозене на улице Маната произошло ДТП с участием машины Lifan и пожарного автомобиля, направлявшегося на вызов. От столкновения пожарная автомашина совершила наезд на ограждение и частный дом. В результате происшествия два человека погибли, пятеро пострадавших, в том числе трое сотрудников противопожарной службы доставлены в медицинские учреждения", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что по факту ДТП начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.





По данным СМИ, среди пострадавших была 10-летняя девочка, ребенок скончался после операции из-за тяжести состояния.



