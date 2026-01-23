В Жамбылской области 22 подростка госпитализировали после тренировочных сборов по борьбе
Тараз. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области 22 подростка, прибывшие из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе, госпитализированы в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха "Туран", сообщает пресс-служба акимата региона.
Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии. В целях установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований. По данному факту областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводятся соответствующие проверочные мероприятия. Также указанный факт 21 января 2026 года зарегистрирован в Меркенском районном отделе полиции", - говорится в сообщении.
В акимате заверили, что по результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.
Также на место происшествия выехали заместители акима области Айжан Есмагамбетова и Серик Салемов, проведено заседание оперативного штаба.
Все дети находятся под медицинским наблюдением, со стороны компетентных органов принимаются необходимые меры. Следует отметить, что в указанной зоне отдыха размещались 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как легкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Остальным детям, находящимся в зоне отдыха, проведен медицинский осмотр - признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.