Выстреливший себе в голову сотрудник КНБ в Актобе находится в тяжелом состоянии

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Выстреливший себе в голову сотрудник КНБ в Актобе находится в тяжелом состоянии14.02.2017
  • Фото: lenta.ru
Происшествия  10:48

Актобе. 14 февраля. Kazakhstan Today - Выстреливший себе в голову сотрудник КНБ приходит в сознание в Актобе, его состояние остается тяжелым, сообщили в БСМП.

8 февраля в БСМП поступил сотрудник военной полиции КНБ с огнестрельным ранением в голову и левую щеку. По словам медиков, пуля вышла через лоб. Задет мозг. Операция длилась 7 часов, работали две хирургические бригады, передает Kazakhstan Today.

Сейчас раненый капитан военной полиции находится в реанимации.

"На сегодня он в тяжелом состоянии, хотя кровяное давление в норме. Все-таки ранение тяжелое. Утверждать, что есть улучшения, пока рано, поскольку бывают мнимые улучшения на фоне лечебных процедур. Нужно еще минимум 10 дней, чтобы говорить более уверенно. Сейчас он в тяжелом состоянии, но постепенно приходит в сознание. На вопросы и дежурные инструкции отвечает кивками головы", - комментирует заместитель главного врача по лечебной работе Марат Жанкулов, пишет "Диапазон".

По предварительным данным, 32-летний капитан военной полиции выстрелил себе в голову из пистолета при подготовке к плановым стрельбам в воинской части 2030. Как писали ранее СМИ, есть две версии произошедшего: попытка самоубийства и неосторожное обращение с оружием.
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