Водитель и пассажир автомобиля погибли при столкновении с грузовиком в СКО

Фото: Polisia.kz.
ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 СЕНТЯБРЯ - Днем 9 сентября на 785-м километре республиканской автодороги Жезказган - Петропавловск вблизи города Сергеевки района Шал акына, произошло столкновение автомобиля Audi C4 с грузовиком Shacman, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Audi, жители Тимирязевского района 54 и 40 лет, скончались до прибытия скорой помощи, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
Известно, что грузовиком управлял 24-летний житель района имени Мусрепова.
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