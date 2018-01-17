Военный суд оправдал заместителя командира воинской части, ранее осужденного за халатность

Костанай. 17 января. Kazakhstan Today - Заместитель командира воинской части 6697 Национальной гвардии Есболат Толегенов обжаловал решение военного суда Костанайского гарнизона, признавшего его виновным по статье УК РК "Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия", передает Kazakhstan Today.

"В августе 2017 года водитель автомобильного взвода сержант Николай Карпенко ремонтировал навес на крыше под воздушной линией электропередач с неизолированными проводами напряжением в 0,4 кВ. На крыше водителя ударило током. Он потерял сознание. После происшествия Николая Карпенко доставили в Костанайскую городскую больницу, где ему поставили диагноз "электротравма". Мужчина перенес клиническую смерть, получил ожоги лица, левой кисти, область спины и голеностопного сустава. Согласно заключению экспертов, мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью", - рассказал порталу " Алау " Есболат Толегенов.

Он отметил, что Николай Карпенко никого не винит в случившемся. Судья обратил внимание на то, что подсудимый вину не признал.

По словам Толегенова, он не отдавал Николаю Карпенко никакого приказа, а в его обязанности не входило слежение за состоянием навеса. Однако суд Костанайского гарнизона приговорил его к двум годам условно.

Отмечается, что потерпевший сам был не согласен с приговором и просил вынести в отношении Есболата Толегенова оправдательный приговор. Судебная коллегия по уголовным делам военного суда признала Есболата Толегенова невиновным и оправдала его за отсутствием события преступления. Меру пресечения в отношении Толегенова в виде "наблюдения командования воинской части" отменили.

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