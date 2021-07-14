Жителей многоквартирного дома в Караганде напугал мужчина с ножом

КАРАГАНДА. 13 ИЮЛЯ - 12 июля, в 13.20, в Центр оперативного управления УП Караганды поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Мустафина ходит мужчина с ножом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели 33-летнего мужчину, который держал в руках нож, сообщает Polisia.kz

Патрульные вступили с ним в переговоры. Мужчина пояснил, что хочет покончить с собой. Полицейским удалось переубедить его. На место была вызвана следственно-оперативная группа УП города Караганды. Нож изъят.

5 июля в Усть-Каменогорске женщина пыталась покончить с собой, бросившись под автобус. 21 июня 48-летний житель Шымкента угрожал перерезать себе горло. 18 июня в Туркестане мужчина пытался совершить суицид, спрыгнув с крана.

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