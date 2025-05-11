10.05.2025, 20:58 22941
Жители Алматы ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 10 мая в 20.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 км на юго-запад от Алматы.
Расчетная интенсивность составила:
- г. Алматы 2 балла;
- г. Карасай (Каскелен) 2 балла;
- с. Каргалы 2 балла.
Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Афганистане.
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11.05.2025, 16:20 3541
Землетрясение произошло на Тенгизе
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Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки ощутили работники на месторождении Тенгиз, сообщает издание "Ак Жайык".
В 11.44 в районе месторождения Тенгиз произошло землетрясение магнитудой 4,2. Глубина залегания гипоцентра - 10 км", - пишет издание.
По сведениям очевидцев, длительность толчков составила 5 секунд.
Ранее сообщалось, что алматинцы ощутили подземные толчки.
11.05.2025, 13:38 5981
В Алматы потушили крупный пожар в частном доме
Фото: МЧС РК
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Мамыр-4 в Ауэзовском районе Алматы ликвидировали пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 290 квадратных метров. Произошло возгорание кровли частного жилого дома с переходом огня на частное складское помещение. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние строения", - проинформировали в МЧС.
Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
10.05.2025, 14:32 42591
В Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто
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Костанай. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая в 11.20 на станции Костанай при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба КТЖ.
Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля.
Проводится служебное расследование.
Напомним, 7 мая в 20.52 на перегоне Кайрат - Байсерке (участок Сарыозек - Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
09.05.2025, 19:52 77086
Водитель автобуса погиб в результате ДТП с участием грузовика в Актюбинской области
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование
Фото: ДП Актюбинской области
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Актобе. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель пассажирского автобуса погиб в результате в дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика на автодороге Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, имело место касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте происшествия. В момент аварии в салоне автобуса находились 6 пассажиров (...) На данный момент информация о состоянии пассажиров уточняется", - заявили в ДП.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы.
08.05.2025, 11:30 176416
Тело женщины нашли в ущелье Горельник близ Алматы
Проводится расследование
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело женщины нашли специалисты в районе водопада в ущелье Горельник близ Алматы, сообщает республиканский оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям.
4 мая на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря в районе водопада ущелья Горельник спасателями РОСО МЧС, службы спасения 109, медицинской бригадой Центра медицины катастроф и 2 кинологических расчетов обнаружено тело гражданки Т. без признаков жизни и передано сотрудникам ДП", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы заявили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства также устанавливаются.
Между тем некоторые СМИ пишут, что девушка погибла в результате камнепада.
Напомним, 4 мая в ущелье Алмарасан в Алматы из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад.
08.05.2025, 11:03 179146
Крупный пожар потушили на одном из рынков Астаны Дополнено
Фото: ДЧС Астаны
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар тушат в торговом доме "Шапагат" в Астане.
Как сообщили в ДЧС Астаны, силы и средства работают по повышенному рангу.
Видео пожара опубликовали в соцсетях очевидцы.
Подробности инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало.
Дополнено 08.05.2025, 12.21
Пожар в столичном торговом доме "Шапагат" ликвидирован, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание и не допустить его распространения. Пострадавших нет", - заявили в ведомстве.
Горели около 10 бутиков на предварительной площади около 400 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 71 человек и 20 единиц техники ДЧС.
05.05.2025, 11:03 256431
Технический сбой произошел в аэропорту Алматы
Сотрудникам пришлось провести повторный досмотр пассажиров
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 5 мая 2025 года в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, сообщает пресс-служба аэропорта.
В результате на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков. В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияло существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
04.05.2025, 14:20 274186
Легковой автомобиль, поезд и пассажирский автобус столкнулись в Таразе
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Тараз. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
Судя по кадрам, снятым очевидцами на месте происшествия, машину буквально зажало между поездом и автобусом.
По данным КТЖ, авария произошла 4 мая в 11.25 на переезде частного подъездного пути станции Бурыл, на участке Тараз - Жанатас.
Водитель легкового автомобиля Mercedes нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и допустил столкновение с вагонами грузового состава. Жертв нет", - сообщили в КТЖ.
В пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области рассказали, что пострадали два человека: 57-летний водитель автомобиля и 13-летний пассажир. Они доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и множественными ушибами.
Напомним, 27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
Ранее машинисту поезда чудом удалось избежать столкновения с застрявшим на рельсах джипом в Алматинской области.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
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