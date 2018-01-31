Жители Шымкента и Тараза ощутили землетрясение, произошедшее в Афганистане

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, произошедшее сегодня, в 13.07, в 894 километрах на юго-запад от Алматы, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения находился на территории Афганистана, его энергетический класс составил 14,1, магнитуда MPV - 6,9, сообщили в Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Подземные толчки залегали на глубине 180 километров. Землетрясение силой 3-4 балла (по шкале МSК-64) ощутили жители Шымкента. В Таразе оно также ощущалось на 3 балла, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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