01.04.2024, 12:10 21896
Жители Жамбылской области ощутили землетрясение силой два балла
Его эпицентр расположен на территории Казахстана
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Тараз. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Жамбылской области, его эпицентр находился на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 10.02. Его эпицентр расположен в 308 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В поселке Мерке Жамбылской области области сила подземных толчков составила два балла.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало, проводится мониторинг.
Напомним, в марте в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов.В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах.
Стоит отметить, что после землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Также алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками.
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01.04.2024, 20:56 10016
Уровень воды превысил самый высокий показатель - аким ЗКО
Реки Чаган и Дерколь в Уральске достигли опасного уровня
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Уральск. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона. Он высказался о сложившейся в области ситуации из-за паводков.
В Сырымском, Теректинском, Каратобинском и Бурлинском районах области из-за паводков произошло подтопление жилых домов. Эвакуировано около 4 тысяч человек, половина из которых - дети. Также для пострадавших от наводнения были в срочном порядке организованы оперативно-эвакуационные пункты, для них создаются необходимые условия", - отметил Турегалиев.
Он подчеркнул, что для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия.
Глава региона отметил, что в 5 трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды.
По данным специалистов, уровень воды превысил самый высокий показатель, который наблюдался в области 30 лет назад. Реки Чаган и Дерколь в Уральске достигли опасного уровня. В связи с этим сохраняется опасность и принимаются все меры по предупреждению паводков в Уральске, районах Байтерек, Теректы. Произошли паводки и в селе Подстепное около Уральска, где сейчас ведутся работы по откачке воды, расширению водопропускных труб, все ограждается грунтом", - добавил глава региона.
Нариман Турегалиев призвал жителей региона сохранять спокойствие и поддерживать друг друга в этот трудный период.
01.04.2024, 19:46 13091
Паводки в Казахстане: полицейские обратились к казахстанцам
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно по стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступают на службу свыше 14 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, сообщает Polisia.kz.
Из них 4,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел в настоящее время участвуют в аварийно-спасательных работах. Кроме того, в противопаводковых работах задействовано 648 единиц техники полицейского ведомства.
Стражи порядка эвакуируют жителей, отгоняют скот, оказывают помощь в выгрузке песка, возведении берегоукрепительных сооружений. В целях исключения фактов мародерства в подтопленных домах организовано круглосуточное патрулирование.
Полиция просит граждан с пониманием отнестись к работе правоохранительных, местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям.
По информации МЧС, в Атырауской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Из-за обильных осадков и резкого потепления в Актюбинской области уровень реки Уил за 3 суток повысился до 4,80 метра. В настоящее время с помощью сил ДЧС, ДП, МИО и местных жителей проводятся берегоукрепительные работы на общей территории на расстоянии 45,7 км.
В Кокшетау спасателями и МИО завершены основные противопаводковые работы. На сегодняшний день остается развернут оперативный штаб. В 6 местах установлены мерные устройства для отслеживания уровня реки Кылшакты. Продолжаются работы по откачке талых вод с улично-дорожного полотна.
01.04.2024, 14:08 19496
В Мангистау 17-летний спортсмен скончался во время соревнований
Перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям
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Актау. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области 17-летний спортсмен скончался во время поединка на областном чемпионате по Nomad MMA, сообщили в областной федерации Nomad MMA.
Юный борец упал во время поединка. Первую помощь ему оказал медицинский персонал спортивного комплекса "Батыр".
На место происшествия прибыла скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти. Перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям", - говорится публикации.
Областной чемпионат проходил с 30 по 31 марта в спортивном комплексе "Батыр" среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA.
Nomad MMA - вид спорта казахстанского стиля смешанных единоборств, в котором бойцы соревнуются в полном контакте, используя ударную технику руками и ногами, а также борцовскую технику. В турнире приняло участие около 300 спортсменов.
01.04.2024, 08:30 28796
Спасателя ранили ножом в Западно-Казахстанской области
Фото: МЧС РК
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Уральск. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26-летнего спасателя ранили ножом в Западно-Казахстанской области. ЧП произошло в ходе проведения противопаводковых мероприятий на берегу реки Караозен, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Инцидент произошел накануне вблизи поселка Жалпактал Казталовского района. По оперативным данным, в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям на берегу реки Караозен был ранен сержант гражданской защиты 1998 года рождения. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Пациент находится под наблюдением медиков", - проинформировали в МЧС.
По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Нож был оставлен на месте происшествия, а после изъят полицией. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Идет досудебное расследование", - отметили в МЧС.
31.03.2024, 21:28 46866
В Казахстане 12 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов
Фото: mazhilis_kz
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 12 тысяч человек, оказавшихся заложниками паводковой стихии, эвакуировали спасатели, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В 12 регионах страны спасено и эвакуировано более 12 700 человек, из них 4728 несовершеннолетних. В ЗКО, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находится 6461 человек, из них 2 570 детей.
Привлеченными воздушными судами спасатели эвакуировали 961 человека, из которых 260 - дети.
По данным РГП "Казгидромет", с 31 марта в Костанайской области ожидается повышение температуры воздуха днем до +20 градусов, а в середине недели ночью на севере и востоке страны ожидаются дожди. В связи с этим прогнозируется ухудшение паводковой ситуации.
В Аршалынском районе Шымкента проводятся берегоукрепительные работы, силы ДЧС откачивают талые воды, заготавливают мешкотары и укладывают их в зоне подтопления.
В селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области спасатели построили преграду для воды из 250 мешков, наполненных песком, откачали 4,5 кубометра воды и провели работы по эвакуации предметов домашнего обихода из 17 затопленных домов.
На реке Сагиз в селе Сагиз Кызылкугинского района Атырауской области проведены берегоукрепительные работы. В настоящее время уровень реки снизился, ситуация стабилизировалась.
В селе Улкен Нарын в ВКО силами воинской части проводились работы по очистке водопропускных сооружений, очистке арычной системы и укладке мешкотары с инертными материалами.
В Жанааркинском районе Улытауской области 3 человека на тракторе застряли в грязевой массе. Спасатели эвакуировали их на лодке.
В селе Караой в Алматинской области 17 спасателей республиканского оперативно-спасательного отряда работают в круглосуточном режиме, укрепляя дамбы мешками с песком.
За последнюю неделю в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом.
Глава правительства Олжас Бектенов поручил оценить объемы нанесенного паводками ущерба и оказать помощь пострадавшим. В Астане и Алматы неравнодушные казахстанцы открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков людей.
В районах стихийного бедствия 88 образовательных организаций переведут на дистанционный формат обучения.
30.03.2024, 18:39 105121
Плотину водохранилища прорвало в Алматинской области
Фото: акимат Алматинской области
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Конаев. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища.
Ширина прорыва составляет примерно 4-5 метров, а полный объем водохранилища - 1,36 миллиона кубометров, фактический объем - 700 тысяч кубометров. Средняя глубина составляет 10 метров, на данный момент заполнено на 60%. Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет и далее в пруды, где все шлюзы открыты для сброса воды в транзитном режиме", - сообщает акимат Алматинской области.
На месте находятся личный состав и начальник ДЧС, а также аким области.
Тем временем в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщили, что на Чаганском водохранилище в ЗКО организовано круглосуточное дежурство. Информация в центральный аппарат подается ежечасно.
Для подготовки к весенним паводкам осенью вода в водохранилище сбрасывается до мертвого объема. Сейчас идет активная фаза развития паводковой ситуации. Уровень воды в Чаганском водохранилище находится на отметке 26,66 метра", - отметили в ведомстве.
Уровень реки Жайык на данный момент - 225 сантиметров. Ежесекундно прибывают 32 кубометра паводковых вод, в то время как пропускная способность Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы - 125 кубометров в секунду, уточнили в министерстве.
Система включает в себя каскад из четырех водохранилищ. Их общий проектный объем составляет 260 млн кубометров. Водохранилища наполнены на 55%.
В случае прихода большого объема паводков лишняя вода будет сбрасываться в реку Жайык", - сообщили в министерстве.
Там пояснили, что разрешенный объем водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы - 607 млн кубометров воды. В этом году ожидается, что система примет порядка 500-600 млн кубометров воды. Этот объем близок к критическому.
Напомним, вчера вечером плотину прорвало в Айтекебийском районе Актюбинской области. Из-за разлива воды из сел Талдысай и Жургенова эвакуированы 300 человек.
Всего из-за паводков в Казахстане эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. По прогнозу Казгидромета, высокая опасность затоплений из-за обильных осадков сохраняется в 4 областях страны: Жетысуской, Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской.
30.03.2024, 16:13 108856
Более 200 человек эвакуировали из затопленных квартир в Кокшетау
В городе подтоплены 16 частных домов, 29 подворий, 12 территорий многоквартирных жилых домов, подвал железнодорожной больницы и первый этаж детсада "Ертөстік"
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Кокшетау. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За два дня в Кокшетау из затопленных водой квартир и домов было эвакуировано 220 человек, среди которых 35 детей.
Многие из них разъехались по родственникам, 51 человек был помещен в Кокшетауский городской центр социальной адаптации", - пишет агентство Kazinform.
Вчера в областном центре была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Минувшей ночью река Кылшакты преподнесла очередной сюрприз и вновь вышла из берегов, затопив близлежащие дворы и дома. По последним данным, в областном центре подтоплены 16 жилых домов, 29 дворовых территорий частных жилых домов, 12 территорий многоквартирных жилых домов, подвальное помещение железнодорожной больницы и первый этаж садика "Ертөстік", - говорится в информации.
По словам и.о. начальника ДЧС Акмолинской области Каната Доспаева, вчера с затопленных территорий и из жилых домов откачали воду, однако вечером прошел дождь, из-за которого уровень воды в реке Кылшакты вновь повысился.
Произошли переливы через уже сделанные земляные насыпи и последующие их размывы в трех местах, в результате чего произошло подтопление. После того как произошел размыв существующих наших земляных насыпей, силами департамента по ЧС совместно с акиматом начались работы по эвакуации населения", - рассказал Доспаев.
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что прогноз по паводкам неутешительный.
Все говорят, что вот такого прихода пришлой воды никогда не было. Аномальные природные катаклизмы привели к тому, что в два раза приток воды увеличился в реке Кылшакты. Мы ожидаем еще дополнительный приток воды, поэтому принято решение объявить чрезвычайную ситуацию, потому что необходимо укреплять берега", - заявил глава региона.
Чиновники заявляют, что все пострадавшие обязательно получат компенсацию.
Будет создана комиссия, будет учтен весь ущерб и в рамках действующего законодательства будет возмещен причиненный им вред", - пообещал Ахметжанов.
Однако пострадавшие кокшетаусцы не уверены, что компенсация покроет их ущерб. Горожане по собственной инициативе открыли сразу несколько пунктов по сбору одежды и постельных принадлежностей для пострадавших от наводнения.
Сегодня политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Напомним, из-за паводков в Казахстане эвакуированы уже свыше 7 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС.
30.03.2024, 15:18 107041
Свыше 10 тысяч человек эвакуировали из-за паводков в Казахстане Дополнено
Фото: Минобороны РК
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 7 тысяч человек эвакуировано с начала наступления паводков в Казахстане.
Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 7783 человека, из них 2800 детей. В пунктах временного размещения находится 3131 человек, из них 1093 детей", - сообщает пресс-служба МЧС РК.
В аварийно-спасательных работах задействовано более 6 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники и 12 воздушных судов МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии.
На контроле республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абай.
Откачано более 3,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 300 тыс. мешкотар и 45 тонн инертного материала, доложили в ведомстве.
Дополнено 30.03.2024, 16.50
По прогнозу Казгидромета, вплоть до 5 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Синоптики обещают дождь, иногда с переходом в снег. Сильные осадки ожидаются 30 и 31 марта на юге страны: в Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях, а 3 апреля - в Абайской и Восточно-Казахстанской областях. Высокая опасность затоплений сохраняется в 4 областях страны: Жетысуской, Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской.
Дополнено 30.03.2024, 19.36
Количество эвакуированных из-за паводков казахстанцев превысило уже 10 тысяч.
В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Ұлытау и Абай спасено и эвакуировано 10 587 человек, из них 5101 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 5497 человек, из них 1739 детей", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, талые воды размыли 29 автодорог и 4 моста.
Напомним, режим ЧС из-за паводков объявили в Семее, Кокшетау, Уральске, Темиртау, Костанайской и Актюбинской областях.
В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
Напомним, в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Первый вице-премьер Роман Скляр поручил акимам пострадавших областей усилить работу.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
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