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Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию

09.12.2021, 09:28 12826
Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию
Фото: iz.ru
Штамм коронавируса Омикрон может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью "Известиям" заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Также он сообщил о других особенностях нового варианта возбудителя COVID-19, поделился прогнозами развития пандемии и рассказал, какие еще сюрпризы может преподнести человечеству семейство коронавирусов.
 
Вирус-сюрприз
 
Александр Владимирович, мы знаем, что вы с коллегами разрабатываете свою математическую модель развития пандемии в России. Каков ваш прогноз? Сколько еще нам ждать окончания пандемии?
 
- Сценарий развития пандемии сейчас зависит исключительно от одного фактора — от скорости иммунизации населения. Если темпы вакцинации будут наращиваться с той скоростью, с которой возрастают сейчас, мы можем ожидать еще один небольшой подъем, затем заболеваемость пойдет на спад, станет вспышечной. Если темпы не будут нарастать, можно ожидать и еще одного подъема заболеваемости ближе к весне.
 
Специалисты института занимаются какими-либо антиковидными разработками?
 
- Да. Работаем с инженерами из местного технопарка, с сотрудниками Пермского университета и одной из московских IT-компаний. Коллеги помогают нам проектировать мобильную станцию для отбора проб воздуха в публичных помещениях и анализа его на наличие SARS-CoV-2, вируса гриппа и других. Принцип работы прибора прост: c помощью особой системы всасываем в прибор большие объемы воздуха и пропускаем через специальное устройство, которое и является ноу-хау. Дальше получившийся осадок тестируем методом ПЦР. Все это делается автономно в маленьком объеме в специальном транспортабельном переносимом корпусе. Сделали испытательный стенд, проверяем, насколько прибор чувствителен. Получили первые результаты, они очень обнадеживающие.
 
Когда прибор будет готов к промышленному тиражированию?
 
- Думаю, через полтора-два года. Надо понимать: коронавирусная пандемия закончится, но сами вирусы никуда не исчезнут. Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят, это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.
 
Недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Это покрытые джунглями горы, пещеры, лес, болота, водопады - непроходимые места. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, удивительно похожие на SARS-CoV-2. И эти новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, что было проверено в лабораторных условиях. Они ждут своего часа.
 
Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может произойти в обозримом будущем, и быть к этому готовы.
 
То есть нас ждут новые коронавирусные эпидемии?
 
- Возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 - это третий за последние 20 лет коронавирус, который успешно прорвался в человеческую популяцию. SARS-CoV-1, который вызывал атипичную пневмонию, ворвался, похулиганил и исчез. Уже 18 лет мы его не видим, следы его пропали.
 
Потом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в десятки раз более смертоносный, чем новый коронавирус - от него умирают около 35%, каждый третий заболевший. Он локализован в узком регионе - на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, заражаются в основном те, кто занимается скотоводством. Это профессиональная болезнь и очень опасная, даже при всех возможностях современной медицины в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии.
 
Третьему коронавирусу - SARS-CoV-2 - удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много.
 
Страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса
 
Что вы можете сказать о возникшем недавно Омикроне?
 
- Первоначальный переполох и даже некая истерическая реакция на появление штамма Омикрон связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.
 
Проникновение облегчается?
 
- Оно меняется и становится более эффективным, но мы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме Омикрон, он точно так же, как и Дельта, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении "стареньким" коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это три - пять дней.
 
Почему Омикрон возник именно в Африке?
 
- Штамм Омикрон появился в ЮАР и Ботсване, где высокая плотность населения. Здесь на не очень большой территории проживают десятки миллионов людей, здесь также один из самых низких уровней вакцинации в мире - всего 25%. Если посмотреть на карту вакцинного охвата, увидим низкий уровень, например, в Афганистане и Болгарии, где уровень вакцинации близок к юаровскому. Эти темные пятна на карте мирового вакцинного охвата - "кормовая площадка" для вируса. Пока вирусу есть где кормиться и размножаться, он будет мутировать. И страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты.
 
Как распространение Омикрона может повлиять на эффективность вакцин?
 
- Возможно, она будет несколько ниже, но не критично. Точных данных пока нет, есть предварительные. По одним, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма Омикрон будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тыс. BAU, и 2 тыс. BAU. То есть уровень защитных антител намного выше, чем нужно для эффективной нейтрализации нового штамма. С ним справятся не два антитела, а три: "прибегут" на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас.
 
Сейчас все больше сообщений о разработках лекарств против коронавирусной инфекции. Есть решения на основе полыни и черного перца, компания Pfizer ведет испытания препарата Paxlovid, российские ученые создали препарат МИР-19. Какие разработки наиболее перспективны?
 
- Противовирусные свойства перца и полыни известны, а фармацевтическая наука так построена, что многие решения находятся методом перебора. Paxlovid действительно испытывают сейчас на генетически разных популяциях. Определенная эффективность у препарата есть, но не 100-процентная.
 
Препарат МИР-19 разработан на основе новой технологии малых интерферирующих РНК. Эта технология основана на очень глубоком понимании механизмов регуляции вирусного размножения в клетке. Она предполагает возможность манипулировать с технологической платформой и будет работать не только против коронавируса, но и против других РНК-содержащих вирусов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции. Это выглядит очень многообещающе. Дождемся результатов клинических испытаний. Всегда с новыми препаратами вспоминаешь Льва Николаевича Толстого, его "Войну и мир": "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти".
 
Мы видим, что мировая фарминдустрия напряглась. Стартовало очень много разработок, в финал могут выйти несколько. Но более чем столетняя история медицины на миллиардах людей показала, что лучший препарат против вируса - профилактика. Лучше не заболеть, чем лечить.
 

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Природа устроена очень умно, она передает генетический код через все живое

23.11.2021, 09:12 168184
Природа устроена очень умно, она передает генетический код через все живое
Фото: Известия
Сегодня во многом благодаря развитию генетических технологий появилась возможность создать сельскохозяйственную культуру по заказу потребителя, рассказал в интервью "Известиям" президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Переход на природоподобные технологии поможет не только сделать экономический рывок, но и решить проблему утилизации СО2, отметил он. Также Михаил Ковальчук рассказал о том, почему необходимы паспорта для продуктов и почему мы по-разному болеем COVID-19. Беседа состоялась после совещания, проведенного 17 ноября президентом Владимиром Путиным и посвященного вопросам развития в России генетических технологий. Головная организация, реализующая программу по генетике, - Курчатовский институт.
 
Сейчас бурно развиваются генетические технологии. В чем особенность нашего времени? Наметился какой-то перелом?
 
- Курчатовский институт по поручению президента последние годы разрабатывал стратегию развития природоподобных технологий. Мы два столетия создавали новую, удобную для нас техносферу, укрощали природу. В итоге к концу ХХ века вмешательство человека в окружающий мир стало критическим. Построенная нами техносфера оказалась враждебной, антагонистической биосфере Земли.
 
При этом мы пытались усовершенствовать способности человека в виде механических систем. Например, рука: бульдозер, экскаватор, грейдер копируют ее возможности, но в значительно более примитивном виде. Или, например, компьютер. Понятно, что прототипом был мозг человека. Но если мы посмотрим на компьютер сегодня, поймем, что задачи у них похожие, но решаются совершенно по-разному. Компьютер - цифровое устройство, а мозг - аналоговое. Отсюда его высокая эффективность, низкое энергопотребление, тогда как компьютер - это скорее нагревательный прибор, а не вычислительный. Он несопоставим по мощности с мозгом человека.
 
Однако время идет. Теперь мы детально разобрались в системах и процессах живой природы на всех уровнях — начиная от белковых молекул до мозга человека. Искусственная нейронная сеть, нейроморфная система - это уже реальные шаги.

 
На пути к природоподобию?
 
- Да. Переходим к укладу, интегрированному в живую природу, а не антагонистичному ей. Мы уже можем буквально воспроизводить системы и процессы живой природы - синтезировать клетки, искусственные ткани, материалы, органы. Не копируя природу в виде механических систем - куска кремния или железа, а воспроизводя ее механизмы, материалы.
 
Каким образом?
 
- Через объединение, конвергенцию наук и технологий, которые работают вместе на одну цель - НБИКС. Сейчас уже невозможно отделить нано- от био-, от информационных технологий и когнитивных технологий, социогуманитарных наук.
 
В современной генетике объединяется и нано-, и био-, и информационные технологии. Ведь природа устроена очень умно, все живое создается и функционирует в соответствии с определенным кодом. Этот код генетический. Раньше об этом только догадывались, а сегодня мы его расшифровываем, читаем. Мы видим и можем сравнить, извлечь и даже исправить то, что записано в скрижалях у каждого человека, растения, животного - у всего живого.
 
И можно даже определить заложенные в генетический код болезни?
 
- Да, по некоторым наследственным болезням мы уже можем понять, где они "записаны" в геноме. И более того, в скором времени сможем их корректировать. То же самое с растениями. Какое-то растение хорошо плодоносит, имеет высокую урожайность, но не растет в определенной зоне, например на севере. А с помощью генетических технологий мы можем сделать его морозоустойчивым или засухоустойчивым.
 
Но ведь раньше это тоже можно было делать с помощью классической селекции. Правда, на это уходили десятилетия.
 
- Да, раньше мы это делали при помощи селекции, а теперь работаем с геномом, в рамках разрешенного законодательством направления. Знание генома дает возможность на то, что раньше мы эмпирически делали - взглянуть научно, на другом уровне, программировать заранее нужные нам свойства. По этому принципу мы можем создать персонализированную медицину, персонализированное сельское хозяйство.
 
Что это такое?
 
- Вот я к вам прихожу и говорю: "Я хочу иметь высокоурожайную пшеницу, которая росла бы на конкретном месте, с определенными климатическими условиями и почвой". А вы, генетик, создаете "под меня" новое растение. Еще, допустим, сельхозпроизводитель заказывает, чтобы эта пшеница была техническим сырьем для биотехнологической промышленности или могла использоваться для изготовления пасты. Генетика теперь дает возможность это делать.
 
Эти сорта пшеницы так сильно отличаются?
 
- Если вы хотите пасту приготовить итальянскую, вам нужны твердые сорта пшеницы. Что это такое? Это богатое белками зерно пшеницы, а значит, надо, чтобы было много клейковины. Если вы эту пшеницу готовите как сырье для химической или биотехнологической промышленности, вам надо, чтобы там был крахмал - для перегонки его в глюкозу. И еще много всяких нюансов. Теперь появилась возможность создать пшеницу адресно для потребителя.
 
Сельское хозяйство через несколько лет будет персонализированным?
 
- Оно уже есть. Изменения происходят прямо сейчас.
 
И можно будет подстроить важные сельскохозяйственные культуры под климатические условия?
 
- Да. Сегодня у нас зерновые и плодово-овощные культуры растут при одном климате, завтра он может измениться. И сейчас мы уже можем готовить наши сорта к потеплению, к тому, что они будут выращиваться в иных условиях. Вторая важная вещь - возбудители болезней и насекомые-вредители. Изменение климата может привести к тому, что те возбудители болезней, которые раньше жили только в теплых краях, появятся и у нас. Значит, надо уже сейчас создавать сорта с устойчивостью к этим болезням.
 
А можно ли создать растения, которые помогут коренным образом изменить ситуацию с накоплением CO2?
 
- Поглощение углекислого газа осуществляется за счет механизма фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза в природе очень невысока - КПД всего, по-моему, несколько процентов. Но если создать сельскохозяйственные растения, которые будут больше поглощать углекислого газа и быстрее расти, значит, фотосинтез станет эффективнее. Это становится уже частью нового природоподобного уклада. И дальше это выросшее растение, органическую массу перерабатывают промышленные микроорганизмы. Получается спирт или глюкоза - уникальное сырье для промышленности. Вы можете из нее получить любые кислоты органические (янтарную, молочную), а из них биополимеры. Таким образом можно постепенно перевести химическую промышленность, которая сегодня базируется на переработке нефти и природного газа, на природоподобные, "зеленые" рельсы. Целенаправленно выращивая биомассу с повышенным поглощением углекислого газа, можно создать новую природоподобную химическую промышленность, которая не будет выделять СО2.
 
А что, например, делать с азотной промышленностью? Там ведь особенно грязные химические производства?
 
- Действительно, у нас есть крупные заводы, которые производят различные химические продукты высокого передела, создавая дополнительную прибавочную стоимость для нашей экономики. Но ту часть, которая производит азотные удобрения, выбрасывая углекислый газ, мы можем заменить, если научимся выращивать микроорганизмы, которые усваивают азот из воздуха, и превращать их в азотные биоудобрения - тоже природоподобные технологии. Этим в Курчатовском геномном центре тоже занимаются.
 
Если вернуться к генетическим технологиям, давно ли они развиваются в Курчатовском институте?
 
- Еще в 1950-е годы, когда генетика в нашей стране была фактически под запретом, в Курчатовском институте был собран весь "цвет генетики". В радиобиологическом отделе Игорь Курчатов, а потом его последователь и соратник Анатолий Александров, который был и президентом Академии наук СССР, и директором Курчатовского института, собрали лучших специалистов. В 1958 году наша генетическая лаборатория выделилась в ГосНИИ генетики, дав старт для развития самой мощной на тот момент в мире, в 1960-х годах, биотехнологической промышленности.
 
Что производили?
 
- Сырье для антибиотиков, все виды аминокислот, кормовые биодобавки для скота и так далее. В 1968 году из части нашего биологического отдела был образован Институт молекулярной генетики АН СССР.
 
Да, создатель "Спутника V" Александр Гинцбург недавно в интервью "Известиям" говорил о том, что в свое время работал в Курчатовском институте - сильнейшем институте мира.
 
- Курчатовский институт был тем местом, где в трудные годы была сохранена и развивалась на мировом уровне генетика. Сегодня мы имеем один из самых мощных в мире генетических потенциалов. Генетические технологии развиваются в рамках федеральной программы. На совещании по развитию генетических технологий 17 ноября президент сказал, что если Курчатовский институт за что-то берется, он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения. Поэтому у нас будет что выпить и чем закусить. И эта шутка, как говорится, не в бровь, а в глаз.
 
Вы на этом же совещании у президента подняли вопрос о введении паспортов для продуктов. Для чего это нужно сделать?
 
- Для контроля генно-модифицированной продукции. Как вы знаете, в России запрещено ее производство. Но если вы привезли продукт из-за границы, неизвестно, есть ли в нем ГМО. Поэтому надо вводить контроль. Должен быть цифровой паспорт, сертификация. Например, разработали технологию по производству нового кисломолочного продукта, создали микроорганизм. Значит, вы должны расшифровать геном и депонировать этот геном в базе данных. Дальше Роспотребнадзор может прийти в любой момент, как он делает в выборочном порядке, взять эту продукцию, расшифровать геном и сравнить его с тем, который указан в паспорте. Этот вопрос поднимался на совещании, я думаю, что он сегодня правомерен.

 
Это ведь относится и к лекарствам. Там же тоже некоторые субстанции получают с помощью генно-модифицированных организмов?
 
- Да, создание многих лекарств на этом базируется. Мы должны понимать, что новые технологии несут в себе не только большие возможности, но и новые вызовы.
 
COVID-19 разные люди переносят по-разному. Это связано с генетикой?
 
- Конечно. И в рамках одной семьи ближайшие родственники болеют по-разному. Надо изучать генетическую специфичность. А для этого надо собирать статистику и проводить глубокие исследования.
 
Еще мало времени прошло, чтобы делать выводы?
 
- Какие-то выводы делаются, но все-таки нужна большая выборка. Ее пока недостаточно, с моей точки зрения, но мы на правильном пути. Это очевидно, поэтому мы первыми создали вакцину. Пандемия пройдет, и именно генетика поможет нам бороться и предотвращать новые болезни.
 

Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым

17.11.2021, 15:03 195076
Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым
Фото: кадр из видео
Многие выпускники китайских вузов здесь в Казахстане добились немалых успехов. ОО "Дружба выпускников ВУЗов КНР" провели уже ряд интервью с некоторыми из них и сегодня хотим познакомить вас с ещё одной личностью,  который тоже связал когда-то свою судьбу с Китаем. 

Оставайтесь с нами и вы узнаете, как помогла учёба в Китае одному из таких выпускников, каких вершин он добился на родине и в какой вуз он посоветовал бы поступить.

Интервью с советником Департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржан Токкулов.


 

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