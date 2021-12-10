Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию

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Штамм коронавируса Омикрон может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью " Известиям " заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Также он сообщил о других особенностях нового варианта возбудителя COVID-19, поделился прогнозами развития пандемии и рассказал, какие еще сюрпризы может преподнести человечеству семейство коронавирусов.

Вирус-сюрприз

Александр Владимирович, мы знаем, что вы с коллегами разрабатываете свою математическую модель развития пандемии в России. Каков ваш прогноз? Сколько еще нам ждать окончания пандемии?

- Сценарий развития пандемии сейчас зависит исключительно от одного фактора — от скорости иммунизации населения. Если темпы вакцинации будут наращиваться с той скоростью, с которой возрастают сейчас, мы можем ожидать еще один небольшой подъем, затем заболеваемость пойдет на спад, станет вспышечной. Если темпы не будут нарастать, можно ожидать и еще одного подъема заболеваемости ближе к весне.

Специалисты института занимаются какими-либо антиковидными разработками?

- Да. Работаем с инженерами из местного технопарка, с сотрудниками Пермского университета и одной из московских IT-компаний. Коллеги помогают нам проектировать мобильную станцию для отбора проб воздуха в публичных помещениях и анализа его на наличие SARS-CoV-2, вируса гриппа и других. Принцип работы прибора прост: c помощью особой системы всасываем в прибор большие объемы воздуха и пропускаем через специальное устройство, которое и является ноу-хау. Дальше получившийся осадок тестируем методом ПЦР. Все это делается автономно в маленьком объеме в специальном транспортабельном переносимом корпусе. Сделали испытательный стенд, проверяем, насколько прибор чувствителен. Получили первые результаты, они очень обнадеживающие.

Когда прибор будет готов к промышленному тиражированию?

- Думаю, через полтора-два года. Надо понимать: коронавирусная пандемия закончится, но сами вирусы никуда не исчезнут. Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят, это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.

Недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Это покрытые джунглями горы, пещеры, лес, болота, водопады - непроходимые места. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, удивительно похожие на SARS-CoV-2. И эти новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, что было проверено в лабораторных условиях. Они ждут своего часа.

Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может произойти в обозримом будущем, и быть к этому готовы.

То есть нас ждут новые коронавирусные эпидемии?

- Возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 - это третий за последние 20 лет коронавирус, который успешно прорвался в человеческую популяцию. SARS-CoV-1, который вызывал атипичную пневмонию, ворвался, похулиганил и исчез. Уже 18 лет мы его не видим, следы его пропали.

Потом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в десятки раз более смертоносный, чем новый коронавирус - от него умирают около 35%, каждый третий заболевший. Он локализован в узком регионе - на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, заражаются в основном те, кто занимается скотоводством. Это профессиональная болезнь и очень опасная, даже при всех возможностях современной медицины в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии.

Третьему коронавирусу - SARS-CoV-2 - удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много.

Страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса

Что вы можете сказать о возникшем недавно Омикроне?

- Первоначальный переполох и даже некая истерическая реакция на появление штамма Омикрон связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.

Проникновение облегчается?

- Оно меняется и становится более эффективным, но мы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме Омикрон, он точно так же, как и Дельта, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении "стареньким" коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это три - пять дней.

Почему Омикрон возник именно в Африке?

- Штамм Омикрон появился в ЮАР и Ботсване, где высокая плотность населения. Здесь на не очень большой территории проживают десятки миллионов людей, здесь также один из самых низких уровней вакцинации в мире - всего 25%. Если посмотреть на карту вакцинного охвата, увидим низкий уровень, например, в Афганистане и Болгарии, где уровень вакцинации близок к юаровскому. Эти темные пятна на карте мирового вакцинного охвата - "кормовая площадка" для вируса. Пока вирусу есть где кормиться и размножаться, он будет мутировать. И страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты.

Как распространение Омикрона может повлиять на эффективность вакцин?

- Возможно, она будет несколько ниже, но не критично. Точных данных пока нет, есть предварительные. По одним, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма Омикрон будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тыс. BAU, и 2 тыс. BAU. То есть уровень защитных антител намного выше, чем нужно для эффективной нейтрализации нового штамма. С ним справятся не два антитела, а три: "прибегут" на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас.

Сейчас все больше сообщений о разработках лекарств против коронавирусной инфекции. Есть решения на основе полыни и черного перца, компания Pfizer ведет испытания препарата Paxlovid, российские ученые создали препарат МИР-19. Какие разработки наиболее перспективны?

- Противовирусные свойства перца и полыни известны, а фармацевтическая наука так построена, что многие решения находятся методом перебора. Paxlovid действительно испытывают сейчас на генетически разных популяциях. Определенная эффективность у препарата есть, но не 100-процентная.

Препарат МИР-19 разработан на основе новой технологии малых интерферирующих РНК. Эта технология основана на очень глубоком понимании механизмов регуляции вирусного размножения в клетке. Она предполагает возможность манипулировать с технологической платформой и будет работать не только против коронавируса, но и против других РНК-содержащих вирусов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции. Это выглядит очень многообещающе. Дождемся результатов клинических испытаний. Всегда с новыми препаратами вспоминаешь Льва Николаевича Толстого, его "Войну и мир": "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти".

Мы видим, что мировая фарминдустрия напряглась. Стартовало очень много разработок, в финал могут выйти несколько. Но более чем столетняя история медицины на миллиардах людей показала, что лучший препарат против вируса - профилактика. Лучше не заболеть, чем лечить.